Stéphane Bern armé dans un téléfilm : Internet détourne et s’amuse

Depuis plusieurs heures, la photo de Stéphane Bern armé et visant quelqu’un hors champ fait le bonheur d’Internet.

Pourtant, le téléfilm n’est pas encore sorti. « Pour l’honneur d’un fils », dans lequel l’animateur lyonnais joue le rôle d’un commandant de l’Armée de l’air en quête de justice pour son fils militaire tué, sera diffusé le 25 août sur France 3.

Le contraste entre la réputation de féru d’histoire et de bonnes manières de Stéphane Bern et cette posture digne de Liam Neeson dans Taken a occasionné de nombreux détournements et memes.

A tel point que certains réclament désormais un film avec tous les animateurs TV devenus policiers ou gendarmes pour des fictions, à l'instar de Stéphane Plaza, Jean-Luc Reichmann ou encore Christophe Dechavanne.

Stéphane Bern éliminant froidement un chroniqueur de « Secrets d’Histoire » qui a oublié de parler de l’aventure de Marie-Adélaïde de Bourbon-Tonnerre avec son palefrenier dans l’écurie du château de Montvillain-le-Canasson : pic.twitter.com/fcKVpMKWZY — Olivier Varlan (@VarlanOlivier) August 12, 2022

J'avais oublié que Stéphane Bern avait joué dans pulp fiction... pic.twitter.com/PjDsqhRpkr — La mère Crouzy (@la_mere_crouzy) August 13, 2022

"Bonjour Robespierre, je suis Stéphane Bern, et je suis venu du futur pour te tuer" pic.twitter.com/7nJdn9pIxY — 𝓩𝓪𝔂𝓹𝓱𝓲𝓻𝒆 GOAT Ⓜ️ (@zayphiregoat) August 12, 2022

L'œil vengeur, Stéphane Bern regarda son adversaire : "Ça, c'est pour le duc de Guise". pic.twitter.com/fmUtM08x7x — Sailor Moon-Moon² (@LeFeuOcculte) August 12, 2022