Une (fausse) cascade de Stéphane Bern dans une vidéo de Cyprien fait le buzz !

La dernière vidéo du youtubeur Cyprien a fait le buzz ces derniers jours. Intitulée Le Mashup des jeux vidéo, elle met à l’honneur et de manière parodique Fifa, The Witcher, les Sims ou encore Hogwarts Legacy…

Mais la séquence ayant beaucoup amusé les internautes est celle où apparaît Stéphane Bern dans une parodie de son émission Secrets d’histoire. Le spécialiste des têtes couronnées s’est prêté au jeu en tournant une vidéo où il est habillé du costume d’Ezio Auditore, personnage incontournable du jeu vidéo Assasin’s Creed. Avant de prendre la parole, l’animateur lyonnais réalise un saut périlleux... Une cascade qui est en réalité (et bien sûr) un trucage mais qui a fait son petit effet.

"C’est en Toscane, en 1499, qu’Ezio Auditore trouve refuge après l’assassinat de son père et de ses frères. Les coupables ? Ces pourris de Templiers !", poursuit ensuite Stéphane Bern avant de poignarder un faux templier.

La séquence d’une trentaine de secondes a particulièrement amusé Twitter. "Les US ont Tom Cruise. On a Stéphane Bern", "Oubliez Barbie et Oppenheimer, Stéphane Bern vient de terminer le cinéma", peut-on notamment lire.

La vidéo de Cyprien cumule en ce début de week-end plus de 2,6 millions de vues.

La séquence de Stéphane Bern est à découvrir à partir de 2’09.