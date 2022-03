Mort de Jean-Pierre Pernaut : "l'infinie tristesse" du lyonnais Stéphane Bern

Le journaliste, présentateur emblématique du JT de TF1, est décédé ce mercredi à l'âge de 71 ans des suites d'un cancer du poumon.

Sur Twitter, Stéphane Bern a fait part de son "infinie tristesse". "J'apprends la nouvelle de la disparition de Jean-Pierre Pernaut avec une infinie tristesse et beaucoup d’émotion. Il était un défenseur acharné du patrimoine et de nos paysages, m’apportant sans cesse son soutien dans mon combat. Je pense fort à Nathalie Marquay-Pernaut et à ses proches", a réagi l'animateur lyonnais.