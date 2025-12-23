Pas d'amendes pour Noël : les ASVP de Lyon maintiennent leur grève ce mercredi

Pour Noël, les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) ont choisi de lever le pied à Lyon. Que ce soit sur le terrain ou à bord des véhicules LAPI, ils fermeront les yeux sur les stationnements illégaux. Et ce, dans un contexte de grogne sociale, autour du pouvoir d'achat.

De leur côté, les policiers municipaux ont eu renoncé à leur mouvement prévu le même jour.

"Le combat syndical paie". Dans son communiqué, le syndicat FO Police municipale rappelle que la mairie de Lyon a souvent plié face à la grogne ou aux mouvements sociaux.

Une grève de la police municipale lyonnaise devait débuter ce mercredi 24 décembre, avec une manifestation devant l'Hôtel de Ville.

Il n'en sera finalement rien.

Car Grégory Doucet et son adjoint à la Sécurité Mohamed Chihi se sont transformés en Père Noël en cette fin d'année.

Les motards de la police municipale ne voulaient pas faire de levées de fourrière ? Ils ont obtenu gain de cause.

L'unité mobile de circulation devait déménager de la Confluence à la Part-Dieu ? Le projet de réorganisation contesté par les agents et manquant cruellement de concertation selon FO est finalement abandonné.

"Nous sommes responsables et raisonnables : lorsque nous obtenons satisfaction sur une part acceptable de nos revendications, nous savons lever les préavis", justifie donc FO, sur la fin prématurée de son mouvement. Et de conclure avec un message d'espoir, celui d'avoir négocié "le dernier dossier d'opposition avec (...) Mohamed Chihi", qui ne sera pas reconduit à son poste d'adjoint à la Sécurité en cas de second mandat de Grégory Doucet.