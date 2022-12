Lyon : les PV de stationnement ont-ils vraiment explosé avec les Verts ?

La Ville de Lyon a décidé de dévoiler ses données sur le nombre d’infractions annuelles au stationnement dans la capitale des Gaules. De 20 800 verbalisations en 2017 à presque 62 000 en 2021, les chiffres n’ont fait qu’augmenter. Et même malgré le Covid-19. Il est possible de noter deux grandes augmentations.

La première a eu lieu entre 2017 et 2018, sous le mandat de Georges Képénékian, où le nombre d’infractions au stationnement est passé de 20 800 à 45 000. Entre 2018 et 2019, le nombre d’infractions relevées a légèrement augmenté passant de 45 000 à 48 000.

Mais le second bond impressionnant intervient entre 2020 et 2021, avec l’arrivée des écologistes au pouvoir, où le nombre de verbalisations est passé de 42 000 à 61 000, soit une augmentation de 45 %. Pour 2022, la mairie dénombre 42 000 infractions au 30 septembre inclus. D’ici la fin de l’année, les chiffres devraient être similaires à ceux de l’année dernière, sinon supérieurs.

Les stationnements sur les zones de livraisons restent les plus verbalisés. Presque 23 000 en 2018, 20 500 en 2020 et déjà presque 19 000 entre janvier et septembre 2022… Depuis 4 ans, même lors de la pandémie, chaque année, plus de 20 000 infractions concernent des stationnements sur les zones de livraisons. Cela représente parfois jusqu’à la moitié du total des infractions annuelles au stationnement.

A noter que c’est en Presqu’île que les ASVP sont les plus prolifiques. A contrario, le 9e, plus éloigné, est laissé tranquille, avec seulement 2256 PV dressés, contre 14 840 dans le 2e arrondissement.

Depuis 2019, la mairie de Lyon teste la vidéo-verbalisation du stationnement, notamment. D’une seule personne dédiée à cette mission au début à trois désormais, et surtout l’accès à 220 caméras dans sept des neuf arrondissements de la ville (exceptés les 4e et 9e), la mairie développe de plus en plus ce système. Et il semble porter ses fruits. D’un peu plus de 1 400 infractions au stationnement relevées par vidéo-verbalisation en 2019, à plus de 5 100 en 2021, ici aussi la hausse ne s’arrête plus. D’autant plus qu’au 13 octobre 2022, le chiffre s’élève à 8 375 pour l’année en cours.