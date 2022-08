Stationnement payant des deux-roues à Lyon ? Le dispositif "intéresse" Valentin Lungenstrass

Le mois d'août a été endeuillé par le décès d'Iris et Warren, les deux ados fauchés par une ambulance alors qu'ils circulaient sur la voie mode doux du quai Maréchal-Joffre. Valentin Lungenstrass travaille à l'amélioration de la sécurité routière à Lyon. "Il faut le respect du code de la route par tout le monde et des aménagements sécurisés. On est largement à la tâche sur le sujet", rassure l'adjoint au maire chargé des Mobilités.



Le 30 mars dernier, Lyon passait en ville 30km/h. Depuis, la plupart des automobilistes vous diront que la mesure est assez peu respectée. Valentin Lungenstrass évoque pourtant 45 sessions de contrôles par jour par la police municipale : "Les choses s'améliorent, c'est ce que me remontent les services".

S'il évoque la police municipale, c'est parce que l'élu écologiste a du mal à compter sur les services de l'Etat : "La préfecture considère qu'il n'y a pas de nécessité d'avoir du contrôle de vitesse par radar sur les axes à 30km/h. Je suis en désaccord sur le sujet mais on va en discuter prochainement et j'espère qu'on trouvera un point d'accord", indique-t-il, en référence notamment au retrait récent du radar sur le quai Pierre-Scize.

Ce jeudi, à Paris, le stationnement payant des deux-roues va entrer en vigueur. Et on se dit légitimement que les Verts lyonnais pourraient envisager de l'appliquer entre Rhône et Saône.

"Le dispositif est intéressant, reconnait Valentin Lungenstrass. A Lyon, je n'ai pas énormément de données sur les usages des motos et scooters. Et sur la mise en place du stationnement payant, il faut ensuite pouvoir contrôler. On est en train de réorganiser les choses sur le stationnement payant et gênant des véhicules. Il faut déjà clarifier ces éléments avant de prendre une décision pragmatique sur les deux-roues".

00:00 Ados tués à trottinette

01:32 Ville 30 respectée ?

03:56 Vidéoverbalisation

05:00 Trottinettes à Lyon

06:40 Stationnement payant des deux-roues à Lyon ?

09:19 Piétonnisation