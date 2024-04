Eric Lafond (Ecologie positive et territoires) : "Faire émerger une nouvelle offre aux européennes"

Présent sur la liste Ecologie positive et territoires menée par Yann Wehrling et composée d'une quinzaine de formations politiques, Eric Lafond reconnaît que l'élection européenne sera difficile, car "le renouvellement électoral en France est extrêmement difficile voire impossible".

L'objectif pour l'ancien candidat aux municipales et métropolitaines à Lyon, c'est "essayer d'être ensemble pour faire émerger une nouvelle offre identifiée par les électeurs et ensuite retourner aux élections locales avec cette identité plus claire".

Outre l'écologie, sa liste veut "décentraliser l'Etat français et donner des moyens et compétences aux territoires".

"La question écologique est en train de devenir un repoussoir car elle est toujours associée à une forme de coercition, de stigmatisation. L'enjeu est essentiel et il faut donner des solutions aux gens, sans l'imposer à tout le monde. On va aller au même endroit que ce qu'ont les Verts en tête, mais on va y aller en entraînant les entreprises et citoyens avec de nouvelles pratiques", poursuit l'ancien conseiller du 3e arrondissement.

00:00 Pourquoi rejoindre cette liste ?

01:16 Quelle ligne défendue ?

04:03 Collectivités locales et transition écologique

06:28 Déficit public

10:09 Ambitions personnelles