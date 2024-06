Alexandre Humbert Dupalais : "Le sérieux est du côté du Rassemblement national"

Dans le Rhône, il n'y a qu'un seul candidat envoyé par Eric Ciotti dans le cadre de l'accord LR-RN pour les législatives. Il s'agit d'Alexandre Humbert Dupalais, jeune avocat lyonnais basé à Paris.

Dans la 11e circonscription, il fait campagne pour le triptyque "pouvoir d'achat, immigration et sécurité". "Sur les marchés de la circonscription, on me parle de l'angoisse des Français. Ils sont conscients que le macronisme est terminé. (...) Le bloc de gauche veut mettre le même bordel qu'à l'Assemblée mais dans toute la France, toutes les rues. La seule option pour le pays, c'est la grande alliance de la droite", indique le candidat.

Ancien soutien d'Emmanuel Macron, Alexandre Humbert Dupalais reconnaît avoir eu "un espoir d'avoir une politique plus à droite". "Le RN a beaucoup évolué. L'alliance avec les Républicains n'aurait pas été possible en 2017", se justifie-t-il.

"Le calme et la sérénité est du côté de Jordan Bardella. Le sérieux est du côté du RN", poursuit celui qui est opposé dans la 11e circonscription à une candidate investie par les Républicains du Rhône. Une "candidate des chapeaux à plumes" selon Alexandre Humbert Dupalais car "Cindy Ferro ne va pas former un gouvernement d'union nationale".

Temps fort de sa campagne de premier tour, le candidat recevra Marion Maréchal ce jeudi pour une réunion publique à Mornant.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Ancrage local/Enjeux

02:14 Déçu du macronisme

06:02 LR vs. LR

07:27 Pouvoir d'achat

09:55 Candidat sans permis