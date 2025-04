Fanny Dubot : "Si Jean-Michel Aulas arrive à la mairie de Lyon, il sera en conflit d'intérêts"

Ce vendredi, les écologistes inaugurent les nouveaux aménagements de la Grande rue de la Guillotière. Un évènement que salue la maire Fanny Dubot : "La Grande rue de la Guillotière est plus agréable, végétalisée, on a de la place pour les vélos. Elle est assez symbolique de notre vision du partage de l'espace public".

"On met les moyens sur ce quartier", poursuit-elle, tout en reconnaissant qu'il subsiste des agressions et du deal. "Place Mazagran, la situation est bien en main. Il y a des arrestations régulières et on continue à l'aménager", estime Fanny Dubot.

Dans son 7e arrondissement, elle a vu Pierre Oliver brandir la menace de fermer la Halle Tony-Garnier. Selon elle, c'est un "clin d'oeil à Jean-Michel Aulas. Dire qu'il défend l'Arena, une salle hors du périmètre de Lyon, qui sert des intérêts privés. Il va à l'encontre de l'intérêt général des Lyonnais".

Et d'attaquer au passage l'ancien président de l'OL : "Si Jean-Michel Aulas arrive à la mairie de Lyon, il sera en conflit d'intérêts sur ce sujet, et peut-être sur bien d'autres".

Pour Fanny Dubot, la candidature de Jean-Michel Aulas, "ce n'est pas une candidature qui répond aux enjeux d'une ville du 21e siècle".

00:00 Aménagements Grande rue de la Guillotière

01:03 Evolution de la Guillotière

03:30 Gare routière de Perrache à Gerland

05:56 Halle Tony-Garnier

08:25 Jean-Michel Aulas

09:19 Municipales 2026 à gauche