Issam Benzeghiba : "Meyzieu ne peut pas devenir une ville de faits divers"

Comme en 2020, Issam Benzeghiba compte renverser Christophe Quiniou en 2026 et remporter la mairie de Meyzieu. A la tête d'une liste d'union, mais pas que de gauche, l'élu métropolitain se défend des attaques subies : "Ce qui m'importe, ce n'est pas une étiquette politique, c'est de faire avancer la ville. On a une opportunité exceptionnelle de faire avancer Meyzieu dans le bon sens".
"Christophe Quiniou veut s'inscrire dans une forme de continuité. Est-ce qu'on va continuer à laisser l'insécurité monter ? Est-ce qu'on va continuer à contribuer à ce que Meyzieu devienne un désert médical ? A laisser partir nos commerces du centre-ville ?", critique-t-il.
"Je ne suis pas résigné, Meyzieu ne peut pas devenir une ville de faits divers", poursuit Issam Benzeghiba.
Jean-Michel Aulas propose un métro qui desservirait à l'Est lyonnais. Pour Issam Benzeghiba, "il faut être clair avec les habitants. Si à terme il y a un métro, il y aura une densification plus importante à Décines et à Meyzieu".
00:00 Liste d'union à Meyzieu
01:25 Racines de gauche
02:11 Meyzieu peut basculer
03:23 Bilan sécuritaire
05:41 Mobilités
08:16 Crise du logement
Avec la gauche ce sera peut-être une succursale de Vénissieux avec des tueries à tous les coins de rue ?Signaler Répondre
A part les villes qui sont déjà ancrées à gauche, avec l'insécurité actuelle pas certain que les habitants de cette ville pensent que ça va s'améliorer avec une union de gauche, union dont on connait la fragilité...
nul et non avenuSignaler Répondre