Issam Benzeghiba : "Meyzieu ne peut pas devenir une ville de faits divers"

Comme en 2020, Issam Benzeghiba compte renverser Christophe Quiniou en 2026 et remporter la mairie de Meyzieu. A la tête d'une liste d'union, mais pas que de gauche, l'élu métropolitain se défend des attaques subies : "Ce qui m'importe, ce n'est pas une étiquette politique, c'est de faire avancer la ville. On a une opportunité exceptionnelle de faire avancer Meyzieu dans le bon sens".

"Christophe Quiniou veut s'inscrire dans une forme de continuité. Est-ce qu'on va continuer à laisser l'insécurité monter ? Est-ce qu'on va continuer à contribuer à ce que Meyzieu devienne un désert médical ? A laisser partir nos commerces du centre-ville ?", critique-t-il.

"Je ne suis pas résigné, Meyzieu ne peut pas devenir une ville de faits divers", poursuit Issam Benzeghiba.

Jean-Michel Aulas propose un métro qui desservirait à l'Est lyonnais. Pour Issam Benzeghiba, "il faut être clair avec les habitants. Si à terme il y a un métro, il y aura une densification plus importante à Décines et à Meyzieu".

00:00 Liste d'union à Meyzieu

01:25 Racines de gauche

02:11 Meyzieu peut basculer

03:23 Bilan sécuritaire

05:41 Mobilités

08:16 Crise du logement