"Mornant c’est l’Allemagne" : trois jeunes interpellés après des tags identitaires près de Lyon

Ce jeudi, le parquet de Lyon annonce que trois jeunes âgés de 19 et 20 ans ont été déférés pour être poursuivis des chefs de dégradations ou détériorations du bien d’autrui commises en réunion, en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la religion.

Ils sont soupçonnés d'être les auteurs des tags identitaires retrouvés le 27 septembre dernier sur la fresque en hommage à Joséphine Baker à Mornant.

La fresque, réalisée par l’artiste Élodie Iwanski Domaine, rend hommage à l’actrice et résistante française d’origine américaine ainsi qu’à sa "tribu arc-en-ciel", ses douze enfants adoptés de différentes origines. Les dégradations commises visaient précisément deux enfants noirs, dont les visages avaient été barrés d’une croix. Une croix celtique et l’inscription "Mornant c’est l’Allemagne" avaient également été taguées à proximité.

L'enquête, confiée à la brigade territoriale de Mornant, permettait de faire le rapprochement avec des faits similaires survenus le 25 mai, indique le parquet. Le trio serait donc derrière les deux épisodes.

"Le parquet de Lyon requiert leur placement sous contrôle judiciaire assorti notamment d’une interdiction de paraître à Mornant", conclut le procureur de la République.