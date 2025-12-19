Futur tramway Crémieu–Lyon : le Sytral favorable au projet, sous conditions

Lors de son conseil d’administration ce jeudi, le Sytral a rendu un avis favorable, tout en posant plusieurs conditions techniques, financières et juridiques à sa mise en œuvre.

Porté par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le projet prévoit une desserte en tramway reliant Crémieu dans le Nord-Isère à Lyon Part-Dieu via Meyzieu, en empruntant partiellement une infrastructure déjà très sollicitée du réseau TCL, utilisée par les lignes T3, T4, T7 et Rhônexpress. SYTRAL Mobilités est associé au projet depuis les premières études, qu’il a cofinancées à hauteur de 50%, soit 32 000 euros.

Une concertation préalable est organisée par la Région jusqu'au 14 janvier, afin de débattre de l’opportunité, des objectifs et des caractéristiques du futur service.

Le Sytral indique soutenir le principe de cette liaison, estimant qu’elle contribuerait à renforcer le maillage du réseau de transports publics entre l’Est lyonnais et l’Isère nord. Mais il souligne toutefois la nécessité d’approfondir trois points majeurs selon lui : la capacité de l’infrastructure existante entre Meyzieu et Lyon à accueillir un nouveau tramway périurbain, les modalités d’utilisation partagée de cette infrastructure avec la Région, et la tarification, avec l’objectif de maintenir une tarification TCL sur le périmètre Sytral, tout en conservant une tarification spécifique pour le service express desservant l’aéroport.

Le projet prévoit une liaison entre Crémieu et Lyon en moins d'une heure, avec un tramway toutes les 15 minutes. Il desservirait Tignieu-Jameyzieu, Charvieu-Chavagneux, Janneyrias et Pusignan. Sa mise en service est espérée pour 2032.