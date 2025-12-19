Vaulx-en-Velin : un jeune homme grièvement blessé par balle, un véhicule en fuite

Dans la nuit du 18 au 19 décembre, plusieurs coups de feu ont été signalés dans le quartier des Balmes, rapporte Le Progrès.

À l’arrivée des secours et des forces de l’ordre, un homme âgé de 20 ans a été découvert blessé par balle. La victime se trouvait à bord d’un véhicule dont il n'était pas le propriétaire. Pris en charge par les secours, il a été transportée dans un état grave. Ce dernier a été atteint par au moins cinq projectiles.

Les policiers ont procédé aux premières constatations sur place afin de déterminer les circonstances exactes des faits. Une enquête doit être ouverte pour faire la lumière sur cet épisode de violences. Selon les premières informations, le jeune homme blessé serait connu des services de police pour des délits mineurs.

Par ailleurs, un autre véhicule, impliqué dans les faits, a pris la fuite après les tirs. Il est actuellement recherché.