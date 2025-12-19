Faits Divers

Vaulx-en-Velin : un jeune homme grièvement blessé par balle, un véhicule en fuite

Une nouvelle scène de violences armées s’est produite à Vaulx-en-Velin.

Dans la nuit du 18 au 19 décembre, plusieurs coups de feu ont été signalés dans le quartier des Balmes, rapporte Le Progrès.

À l’arrivée des secours et des forces de l’ordre, un homme âgé de 20 ans a été découvert blessé par balle. La victime se trouvait à bord d’un véhicule dont il n'était pas le propriétaire. Pris en charge par les secours, il a été transportée dans un état grave. Ce dernier a été atteint par au moins cinq projectiles.

Les policiers ont procédé aux premières constatations sur place afin de déterminer les circonstances exactes des faits. Une enquête doit être ouverte pour faire la lumière sur cet épisode de violences. Selon les premières informations, le jeune homme blessé serait connu des services de police pour des délits mineurs.

Par ailleurs, un autre véhicule, impliqué dans les faits, a pris la fuite après les tirs. Il est actuellement recherché.

6 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Apparemment le 19/12/2025 à 11:44
Ex Précisions a écrit le 19/12/2025 à 10h45

De nuit, dans une voiture qui n'est pas la sienne, connu de la police, coups de feu, j'espère que l'état ne fait pas semblant en espérant que ça devienne une banalité et que l'on ne dise plus rien...

C'est déjà le cas

Signaler Répondre
avatar
LaFranceInculte le 19/12/2025 à 11:41

Un LFIste de moins…

Signaler Répondre
avatar
GLOUGLOU 1er le 19/12/2025 à 11:36

La racaille tue !

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 19/12/2025 à 10:45

De nuit, dans une voiture qui n'est pas la sienne, connu de la police, coups de feu, j'espère que l'état ne fait pas semblant en espérant que ça devienne une banalité et que l'on ne dise plus rien...

Signaler Répondre
avatar
Anti verts le 19/12/2025 à 09:32

Chronique d'une métropole ordinaire....

Signaler Répondre
avatar
oui oh ben le 19/12/2025 à 09:30

Maintenant c'est tous les jours et donc rien d' exceptionnel !

Signaler Répondre

