Lyon 8ᵉ : la première phase de réaménagement de l’avenue des Frères Lumière est achevée

Un projet polémique, rejeté par une partie des commerçants.
Ce premier tronçon, situé entre la rue Gélibert et la place Ambroise Courtois, marque une nouvelle étape dans la transformation de cette artère commerçante en rue partagée, plus végétalisée et apaisée selon les écologistes.
Pour symboliser la fin des travaux, deux classes de l’école Lumière, soit une cinquantaine d’élèves, ont participé à une plantation de vivaces dans les bandes végétalisées aménagées sur ce secteur. Plusieurs essences d’arbres ont également été plantées, dont des chênes, des sophoras du Japon et des amélanchiers.
Engagé en 2022, le projet vise selon la Métropole et la mairie à améliorer la qualité des espaces publics du cœur de quartier, tout en mettant en valeur le patrimoine culturel de Monplaisir. Le réaménagement prévoit notamment des trottoirs élargis, des espaces supplémentaires pour les terrasses, une centaine d’arbres plantés, 1500 m2 de bandes végétalisées et une traversée cyclable sécurisée.
La réduction du trafic de transit constitue un axe central du projet. Un nouveau plan de circulation, mis en place à la fin de l’été 2025, limite désormais l’accès aux riverains. Des ajustements ont été réalisés, notamment sur la signalétique, les feux de circulation et l’intégration du plan dans les navigateurs GPS.
Les travaux se poursuivent sur les tronçons suivants de l’avenue. La section centrale doit être achevée à l’été 2026, avant une dernière phase programmée au second semestre 2026.
Ok boomer. Les autoroutes urbaines c'est finiSignaler Répondre
je suis né dans se quartierSignaler Répondre
j ai 70 balais quelle tristesse
de voir un si jolie quartier
d'être devenu un avenue s'y
dortoir et très con dommage
pour les commerçants
Tellement heureux de voir comment mon quartier s'est transformé.Signaler Répondre
Les commerçants qui ont tellement râlé vont voir le prix de leur fond de commerce doubler et on va enfin être au calme pour faire les boutiques.
Les rues non adaptées pour les reports de trafic qui entraînent la congestion du quartier et l'exaspération des riverains : celà illustre une fois de plus la méthode d'un exécutif aussi méprisant qu'autoritaire quand il s'agit d'imposer leurs projets. Des militants au service de leurs militants au mépris de tous les autres lyonnais, leur arrogance et leur mépris sont indignes de leur font fonction de responsables publics.Signaler Répondre
de la merde de la part des escrolosSignaler Répondre
cette avenue est horrible à l'image de la rue Garibaldi ou le super trémi a été assassiné pour laisser place à un truc incompréhensibleSignaler Répondre
Une belle destruction bien mené pour ce mettre au niveau du quartier dans son ensemble qui a été bien amoché par 6 ans de politique verdâtre.Signaler Répondre
Ainsi, entre les environs de l'hopital Edouard Herriot et le quartier de montplaisir nous avons un magnifique plan de circulation qui empêche de circuler pour mieux congestionner la ville et nuire au plus grand nombre.
Une catastrophe ce resiltat mais les copains de Greg ont très bien vendus leurs travaux , ces étrangers ont détruit et pillé la ville , les lyonnais doivent vite réagirSignaler Répondre
La réalité est très différente des photos promotionnelles et marketing des écologistes.Signaler Répondre
J'espère qu'il n'y aura pas d'inauguration, sinon il faudra s'attendre à une contre manifestation
4 longues années de travaux, pour un résultat au final très très décevant...Signaler Répondre