Lyon 8ᵉ : la première phase de réaménagement de l’avenue des Frères Lumière est achevée

Un projet polémique, rejeté par une partie des commerçants.

Ce premier tronçon, situé entre la rue Gélibert et la place Ambroise Courtois, marque une nouvelle étape dans la transformation de cette artère commerçante en rue partagée, plus végétalisée et apaisée selon les écologistes.

Pour symboliser la fin des travaux, deux classes de l’école Lumière, soit une cinquantaine d’élèves, ont participé à une plantation de vivaces dans les bandes végétalisées aménagées sur ce secteur. Plusieurs essences d’arbres ont également été plantées, dont des chênes, des sophoras du Japon et des amélanchiers.

Engagé en 2022, le projet vise selon la Métropole et la mairie à améliorer la qualité des espaces publics du cœur de quartier, tout en mettant en valeur le patrimoine culturel de Monplaisir. Le réaménagement prévoit notamment des trottoirs élargis, des espaces supplémentaires pour les terrasses, une centaine d’arbres plantés, 1500 m2 de bandes végétalisées et une traversée cyclable sécurisée.

La réduction du trafic de transit constitue un axe central du projet. Un nouveau plan de circulation, mis en place à la fin de l’été 2025, limite désormais l’accès aux riverains. Des ajustements ont été réalisés, notamment sur la signalétique, les feux de circulation et l’intégration du plan dans les navigateurs GPS.

Les travaux se poursuivent sur les tronçons suivants de l’avenue. La section centrale doit être achevée à l’été 2026, avant une dernière phase programmée au second semestre 2026.