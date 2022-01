Lyon : avec des arbres en plus et des trottoirs plus larges, l'avenue des Frères Lumière va être réaménagée

Les élus de la Métropole ont adopté une délibération permettant de lancer le processus de concertation autour du projet de réaménagement de l’avenue des Frères Lumière.

"L’avenue des Frères Lumière est une artère très commerçante du 8e arrondissement dont les aménagements ne sont pas à la hauteur des usages : la circulation automobile y est intense, les trottoirs sont peu confortables sur certaines sections et si les voies cyclables existent, elles sont peu sécurisées. Enfin, l’absence totale de végétation impacte durement les habitants du secteur, notamment en période de forte chaleur", explique la Métropole dans un communiqué.

Le secteur concerné par la concertation et le futur aménagement se situe entre la rue Louis Jouvet et la place Ambroise Courtois, sur la partie ouest de la chaussée de la place qui relie l’avenue des Frères Lumière au cours Albert Thomas et sur la rue du Premier Film entre la rue Gélibert et la place Courtois.

Parmi les projets envisagés, on retient l'élargissement des trottoirs, l'aménagement des voies cyclables pour permettre notamment une pratique familiale, la pérennisation de la piétonnisation de la rue du Premier Film, la révégétalisation de la place Ambroise Courtois ou encore l’aménagement d’un véritable parvis au lycée professionnel du Premier Film.

La concertation publique débutera en mars prochain pour une durée de trois mois.