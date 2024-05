Villeurbanne : surpris par des policiers, il se jette dans le Rhône et manque de se noyer

Vers 18h, les fonctionnaires sont tombés sur un groupe de trois individus regroupés autour d'un véhicule.

Surpris, l'un d'entre eux se jetait dans l'eau du Rhône pour échapper au contrôle.

L'individu âgé de 29 ans et très défavorablement connu de la justice était alors emporté par le courant et commençait à montrer des signes de faiblesse. Pour se sortir de l'eau glacée, il parvenait à s'aggriper à une branche d'arbre et était remonté sur la rive où il était interpellé.

Avant de le confier aux pompiers, les forces de l'ordre le fouillaient et découvraient de la résine de cannabis et quatre cartouches d'arme à feu.

Lors de sa garde à vue organisée après sa sortie des urgences, il a reconnu les faits. Il a ensuite été laissé libre ce mercredi et sera prochainement jugé pour détention non autorisée de munitions et de produits stupéfiants.