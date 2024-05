Dissolution à venir des Remparts : "Les Lyonnais vont retrouver la sécurité dans leur quartier" selon Grégory Doucet

Si le dossier du ministère de l'Intérieur est suffisamment solide, le groupuscule d'ultra droite Les Remparts sera prochainement dissous, et leurs locaux du Vieux Lyon la Traboule et de l'Agogé fermés.

Pour le maire de Lyon Grégory Doucet, c'est une excellente nouvelle, d'autant qu'il avait plusieurs fois écrit à Gérald Darmanin pour lui demander d'agir.

"Je remercie le ministre de l’Intérieur pour cette décision. Nos alertes ont été entendues : restons vigilants face au risque de reformation de l’extrême droite. J'appelle à une unité nationale pour lutter contre ces ennemis de la République. Je me réjouis pour les Lyonnaises et Lyonnais qui vont pouvoir retrouver le calme et la sécurité dans leur quartier", indique le premier magistrat lyonnais dans un communiqué.

Dans son dernier courrier daté de février, Grégory Doucet avait effectivement donné les résultats d'une enquête de voisinage menée par le conseil syndicat des habitants de la montée du Change où se trouve la Traboule, indiquant que plusieurs avaient "peur pour leur vie et pour celle de leurs enfants" à cause des agissements des identitaires.

"La Ville de Lyon réaffirme son engagement aux côtés de la Préfecture du Rhône pour lutter contre ces groupuscules : par la mobilisation quotidienne de patrouilles de policiers municipaux et de la vidéosurveillance et par des saisies systématiques de la Justice à chaque fait qui est porté à la connaissance des élus de la Ville de Lyon et qui relève de l’article 40", conclut la mairie.

Selon une source proche du dossier, cette communication de la mairie écologiste ne colle en rien à la réalité de la procédure engagée de longue date et qui repose uniquement sur un travail des services de l'Etat, préfecture comme police nationale, pour documenter des faits et enquêter sur les Remparts.