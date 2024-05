Lyon : procédure de dissolution lancée contre le groupuscule d'ultradroite Les Remparts

Gérald Darmanin a lancé la procédure de dissolution du groupuscule d'ultradroite Les Remparts.

Comme le révèle le Progrès, cela doit permettre de mettre fin aux activités du groupuscule fondé en 2021 après la dissolution de Génération Identitaire, mais aussi de faire fermer le bar La Traboule et la salle de sport l'Agogé dans le Vieux-Lyon.

Les responsables des Remparts ont été notifiés cette semaine du lancement de la procédure, leur permettant de répondre aux accusations formulées par le ministère de l'Intérieur.

En l'absence de réponses, la dissolution devrait être effective d'ici le mois de juin et sera prononcée à l'occasion d'un conseil des ministres.

La présence des Remparts dans le Vieux-Lyon a souvent crispé les relations entre le maire de Lyon Grégory Doucet et Gérald Darmanin. A maintes reprises, l'édile écologiste a réclamé la fermeture des locaux et la dissolution du groupuscule d'ultradroite.

Le maire a réagi sur les réseaux sociaux : "Un premier pas vers la dissolution des Remparts est engagé. Après plusieurs demandes, je veux saluer la procédure enclenchée par le ministre de l’Intérieur. Nous devons lutter ensemble, toute force politique confondue, contre les ennemis de la République".

Il est reproché aux membres des Remparts d'avoir mené des actions aux messages xénophobes voire racistes, mais aussi de commettre des agressions, notamment lors de manifestations ou des raids contre l'ultragauche.

L'annonce de leur dissolution à venir ne les a pas empêchés de procéder à une action de collage ce mercredi 1er mai, avec des hommages rendus à Paul Bocuse et Sainte Blandine et les messages suivants : "100% mâchon, 0% kebab" et "Pour la croix, pas leur charia".