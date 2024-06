Lyon : la dissolution des Remparts compromise après celle de l’Assemblée nationale ?

Et ouvre la porte à une cohabitation, avec le RN à la tête du gouvernement.

Plusieurs réformes, procédures et projets portés par la majorité macroniste seraient alors balayés par Jordan Bardella et ses pairs.

À Lyon, on peut imaginer logiquement que la dissolution annoncée des Remparts et la fermeture des locaux du groupuscule d’ultra-droite dans le Vieux Lyon - la Traboule et l’Agogé - seraient compromises.

On connaît la proximité entre ce type de groupuscules et certains membres du Rassemblement national, même si c'est davantage dans les rangs de Reconquête! que les identitaires ont la cote. L'un des fondateurs de Génération identitaire, l'ancien pensionnaire dissous de la Traboule, était le lyonnais Damien Rieu, aujourd'hui dans l'entourage de Marion Maréchal.

Les Remparts ont été notifiés le 1er mai dernier. Mais depuis, le ministère de l’Interieur prend son temps pour acter leur dissolution.

Il est reproché aux membres des Remparts d'avoir mené des actions aux messages xénophobes voire racistes, mais aussi de commettre des agressions, notamment lors de manifestations ou des raids contre l'ultragauche. Des faits graves mais dont Beauvau doit être certain pour ne pas risquer d'être retoqué par le Conseil d'Etat.

La procédure tant réclamée par Grégory Doucet à Gérald Darmanin pourra-t-elle aller à son terme d’ici le 7 juillet ?