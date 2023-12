Dissolution des Remparts à Lyon : "Les services de police et de renseignement y travaillent" annonce Gérald Darmanin

Après avoir mis fin aux agissements du groupuscule d'ultragauche lyonnais, Gérald Darmanin veut s'attaquer à son pendant d'ultradroite.

Toute la difficulté réside dans la constitution d'un dossier béton, avec des noms et des preuves : "Les services de police et de renseignement y travaillent. Je n'ai jamais eu la main qui tremble, à la fois pour mettre fin à des mosquées salafistes, d'associations d'islam radical et contre l'ultragauche, et l'ultradroite qui est dangereuse avec des attentats qui sont déjoués. C'est bien plus grave pour l'islamisme radical car ils sont beaucoup plus nombreux mais il y a eu 13 attentats déjoués pour l'ultradroite", indiquait le ministre de l'Intérieur ce dimanche dans une interview accordée à Brut.

"La liberté d'association, c'est très fort juridiquement. Il faut donc être très costaud pour aller au conseil des ministres avec le Président qui juge ce que vous faîtes. Et après on va au Conseil d'Etat. On ne va pas au conseil des ministres si on n'a pas des éléments certains", poursuivait Gérald Darmanin, qui a récemment annoncé la dissolution à venir de la Citadelle à Lille.

Le ministre de l'Intérieur @GDarmanin annonce que "les services de renseignement travaillent" sur la dissolution du mouvement d'ultra-droite des Remparts lyonnais. pic.twitter.com/ytjp2bvrww — Brut FR (@brutofficiel) December 10, 2023

Les Remparts est l'association née des cendres de Génération identitaire et qui occupe les locaux de la Traboule et de l'Agogée dans le Vieux-Lyon. Leurs détracteurs les accusent de ratonnades, d'expéditions punitives et d'avoir pris part à l'agression de participants à une conférence sur Gaza le 11 novembre dernier.

Sauf qu'il existe plusieurs groupuscules d'ultradroite dans la capitale des Gaules, comme Lyon Populaire ou le Guignol Squad, dont les membres passent parfois d'une équipe à l'autre. D'où le travail minutieux de Beauvau pour pouvoir imputer des faits répréhensibles aux Remparts avant de lancer une procédure de dissolution, sous peine de la voir potentiellement être annulée par la justice.