Alexandre Vincendet "acheté" par Gérald Darmanin ? LFI saisit la justice

Ce mardi, les députés Mathilde Panot et Antoine Léaument ont annoncé saisir la procureure de la République de Paris pour des faits qui relèveraient selon eux de "corruption d'élus par le ministre Gérald Darmanin".

Les deux figures du parti mélenchoniste estiment que le premier flic de France a "marchandé des votes pour éviter le rejet de sa loi immigration". Un jeu de pouvoirs ancestral qui s'applique au quotidien dans la Métropole de Lyon : "tu me soutiens sur ce dossier et je te débloque celui-là". Il y a aussi la variante "je raye ta commune de la carte si tu me fais un sale coup".

Dans le viseur de Mathilde Panot et Antoine Léaument, les députés qui ont voté contre la motion de rejet de la loi Immigration malgré les consignes de leurs groupes.

Alexandre Vincendet, député de la 7e circonscription du Rhône, fait partie des deux seuls Républicains à avoir soutenu Gérald Darmanin dans l'hémicycle, il est donc logiquement cité dans ce signalement à la justice. Le duo insoumis glisse que le 7 décembre dernier, l'ancien maire de Rillieux-la-Pape se félicitait sur X d'avoir obtenu de Beauvau l'installation du "siège de l'Office central de lutte contre la délinquance itinérante et 78 gendarmes".

Et de citer également la gendarmerie supplémentaire accordée au territoire de Jérôme Nury (Orne), les deux nouvelles gendarmeries dans l'Indre où est élu Nicolas Forissier et la brigade de gendarmerie mobile de Saint-Julien-en-Genevois, la circonscription de Virginie Duby-Muller.

"Ces éléments sont pour le moins suspects", estiment les parlementaires NUPES qui citent l'article 433-1 du code pénal qui punit la corruption des personnes dépositaires de l'autorité publique de 10 ans d'emprisonnement et d'un million d'euros d'amende.

📝 Nous saisissons la Procureure de la République sur des faits pouvant s’apparenter à de la corruption d'élus par le Ministre @GDarmanin

Marchander des votes pour éviter le rejet de sa loi immigration, contre des gendarmeries, des brigades de gendarmes mobiles ? ‍

Ces… pic.twitter.com/AYx9vxoG6b — Mathilde Panot (@MathildePanot) December 12, 2023