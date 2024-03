Exclu du groupe LR, le député Alexandre Vincendet fait appel

Dans un communiqué, Alexandre Vincendet annonce faire appel de son exclusion du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Le député du Rhône, qui est encore membre du parti, a fait partir un courrier à Olivier Marleix, s'estimant "toujours fidèle à LR" et "inscrit dans la grande tradition gaulliste".

Dans sa lettre au président du groupe LR, Alexandre Vincendet estime que "la procédure suivie n'a respecté ni les droits de la défense ni le contradictoire".

"Il s'agit d'un simulacre de procès qui s'est effectué dans des conditions particulièrement contestables, sans que j'ai été mis à même de me défendre (convocation du mardi pour le mercredi sans ordre du jour) et sans que j'ai jamais ni connu ni été notifié précisément des fautes alléguées qui me seraient reprochées", poursuit l'ancien maire de Rillieux-la-Pape.

Sur le fond du problème, à savoir sa proximité présumée avec Edouard Philippe et certains membres du gouvernement comme Gérald Darmanin, Alexandre Vincendet se défend sans nier : "La désignation d'un candidat n'entrant pas dans les compétences de notre groupe parlementaire, mais relevant exclusivement des instances de notre parti politique, l'allégation de mon éventuel soutien à un candidat non déclaré ne peut être retenu comme motif de mon exclusion".

"Je veux espérer que le grand parti de droite et du centre qu'a été les LR n'est pas descendu aussi bas dans le sectarisme et le clanisme", conclut Alexandre Vincendet dans son courrier à Olivier Marleix.

Pas sûr que ses arguments tiennent le coup après ses tacles bien sentis adressés à Laurent Wauquiez...