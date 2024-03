Laurent Wauquiez, le "candidat nudiste" : exclu du groupe LR, Alexandre Vincendet tire sur le président de Région

Sale semaine pour le député de la 7e circonscription du Rhône : accusé d'avoir flirté d'un peu trop près avec Horizons, après avoir figuré sur un tract au côté de son patron Edouard Philippe, Alexandre Vincendet s'est vu gentiment exclure du groupe Les Républicains à l’assemblée. Jugé trop macro-compatible, après des "positions répétées et systématiquement en faveur du gouvernement" selon plusieurs membres du partis, le député a donc dû quitter le groupe déjà chancelant dans le Rhône.

Celui-ci ne s'est cependant pas gardé, ce jeudi 7 mars, de fustiger son "ennami" Laurent Wauquiez, vidant son sac sur le plateau de BFM Lyon : il dénonce un candidat naturel "à poil", à seulement 4.5% dans les sondages. Un candidat donc non pas naturel mais "nudiste", dont il faut "baiser la babouche" sous peine d'exclusion : soutenu par Nicolas Sarkozy, Alexandre Vincendet a renouvelé son soutien à Édouard Philippe, "tout comme Jean-françois Coppé et Gérard Larcher". Il explique également avoir subi une "reconstitution de procès stalinien, dans la plus pure tradition de ce qui se passait à Moscou lors de l’ex-URSS", avec une audition bancale, et des menaces vis-à-vis de ses convictions du fait de sa position de député.

Exit Laurent Wauquiez donc, et faites entrer le Maire du Havre, "le mieux placé" pour un "grand rassemblement de la droite et du centre", selon le mouton noir de la droite lyonnaise.