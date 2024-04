Un "dîner des sommets" japonais ? Laurent Wauquiez taclé par son opposition

Il a pourtant duré plusieurs jours à l’autre bout du monde. Du 8 au 15 mars dernier, Laurent Wauquiez s’est rendu au Japon. Comme le révèle Le Monde ce samedi, le programme du déplacement oscillait entre rencontres économiques et petits plaisirs onéreux pour le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Outre des rencontres avec des officiels japonais et la visite privée du Ghibli Park, parc à thème de l’univers du studio d’animation, Laurent Wauquiez a skié deux jours dans une luxueuse station et surtout a participé à un grand dîner avec 150 chefs d’entreprise français et japonais. Ce qui n’est pas sans rappeler le fameux Dîner des Sommets organisé dans un château du Beaujolais en 2022.

Nos confrères se sont procurés le menu servi dans la salle de bal de l’hôtel Courtyard by Marriott de Nagoya par le chef Christophe Paucod : cervelle de canut, burger de saucisson pistaché, quenelle de brochet, saumon du mont Fuji, lentilles du Puy, boudins noir et blanc truffé, dessert aux marrons de l’Ardèche…

Le tout, devant le grand logo bleu de la Région.

N’ayant pas communiqué sur ce déplacement organisé par Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, ni auprès des journalistes, ni auprès de l’opposition, Laurent Wauquiez entretient un mystère qui se transforme en suspicions.

Ainsi, le groupe socialiste réclame des réponses. "Que Laurent Wauquiez conduise une délégation régionale au Smart Manufacturing Summit à Nagoya est entendante. En revanche, qu’il profite de ce déplacement pour profiter de vacances au ski aux frais du contribuables est non seulement déontologiquement scandaleux, mais aussi très douteux sur le plan de la légalité", s’emporte Najat Vallaud-Belkacem, présidente du groupe.

L’ancienne ministre de l’Education exhorte Laurent Wauquiez "à la transparence" en réclamant "l’ensemble des éléments relatifs à ce déplacement" et menaçant de saisir la CADA.

"Quand Laurent Wauquiez va-t-il cesser de se croire au dessus des lois et de considérer l’argent de notre collectivité comme une cagnotte personnelle", conclut la conseillère régionale PS.