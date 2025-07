Quand Laurent Wauquiez reprend une trend TikTok sur la "République populaire d’Auvergne-Rhône-Alpes" (vidéo)

TER, bâtiments, affiches, pancartes… Le logo bleu et blanc de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ne passe pas inaperçu et se propage partout, y compris dans d’autres départements grâce aux trains régionaux, faisant le bonheur des locaux.

Depuis quelques semaines, les internautes de toute la France se donnent à cœur joie pour critiquer le logo, très (voire trop) visible. Sur TikTok, Instagram et X (ex-Twitter), de nombreux posts comparent cela à la propagande de l’URSS et de la République populaire de Chine. À tel point qu’un nouveau slogan a été donné : "République populaire d’Auvergne-Rhône-Alpes".

Ce lundi, l’ancien président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, s’est amusé à reprendre la tendance sur son compte TikTok. Sur l’hymne de l’Union des républiques socialistes soviétiques (URSS), on aperçoit le député déambuler sur le fond bleu et blanc et remettre en place le drapeau de la Région.

Une chose est sûre, la communication de la Région a réussi son coup, puisque toute la France connaît désormais le logo.