Politique

"Vous n'êtes qu'un fourbe" : attaqué sur les réseaux sociaux, le maire de Saint-Priest porte plainte

"Vous n'êtes qu'un fourbe" : attaqué sur les réseaux sociaux, le maire de Saint-Priest porte plainte
"Vous n'êtes qu'un fourbe" : attaqué sur les réseaux sociaux, le maire de Saint-Priest porte plainte - LyonMag

Fin novembre, Gilles Gascon officialisait sa candidature pour un nouveau mandat à la tête de la Ville de Saint-Priest.

Sur sa vidéo postée sur le réseau social X, il ne fallait qu'un peu plus d'une heure à André Pozzi pour réagir vivement. 

"Pauvre responsable de la Ville de Saint Priest, sans figure, sans foi, ni loi, ancien voyou de Bel Air ? Avec pour souvenir un coup de couteau dans le ventre ? Impliqué dans des trafics ? Vous n'avez jamais tenu vos Engagements ? Arrêtons le bétonnage ? Vous n'êtes qu'un fourbe", écrivait ainsi André Pozzi, candidat aux municipales de 2020 et membre du Rassemblement national.

Un message cryptique, probablement diffamant, voire insultant, que Gilles Gascon ne compte pas laisser passer. Si l'édile LR s'est refusé à le nommer, il entend porter plainte pour outrages et injures. Ce jeudi soir, il a également sollicité et obtenu la protection fonctionnelle, afin que la Ville prenne en charge ses frais de justice.

Tags :

Gilles Gascon

saint-priest

André Pozzi

0 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
tiffany goncourt le 19/12/2025 à 17:13
le doc a écrit le 19/12/2025 à 17h02

quand on est responsable RN et que l on tient de tels propos ponctués de Majuscules cela relève plutôt du dérangement mental que d une fine stratégie politique Tiffany Joncourt doit évidemment en tenir compte et mettre à l écart son canard boiteux car ce n est vraiment pas lui qui pourra inquiéter Gilles Gascon aux prochaines municipales dont acte !

c est pas de la litterature ,meme pour le prix renaudot

Signaler Répondre
avatar
le doc le 19/12/2025 à 17:02

quand on est responsable RN et que l on tient de tels propos ponctués de Majuscules cela relève plutôt du dérangement mental que d une fine stratégie politique Tiffany Joncourt doit évidemment en tenir compte et mettre à l écart son canard boiteux car ce n est vraiment pas lui qui pourra inquiéter Gilles Gascon aux prochaines municipales dont acte !

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.