"Vous n'êtes qu'un fourbe" : attaqué sur les réseaux sociaux, le maire de Saint-Priest porte plainte

Sur sa vidéo postée sur le réseau social X, il ne fallait qu'un peu plus d'une heure à André Pozzi pour réagir vivement.

"Pauvre responsable de la Ville de Saint Priest, sans figure, sans foi, ni loi, ancien voyou de Bel Air ? Avec pour souvenir un coup de couteau dans le ventre ? Impliqué dans des trafics ? Vous n'avez jamais tenu vos Engagements ? Arrêtons le bétonnage ? Vous n'êtes qu'un fourbe", écrivait ainsi André Pozzi, candidat aux municipales de 2020 et membre du Rassemblement national.

Un message cryptique, probablement diffamant, voire insultant, que Gilles Gascon ne compte pas laisser passer. Si l'édile LR s'est refusé à le nommer, il entend porter plainte pour outrages et injures. Ce jeudi soir, il a également sollicité et obtenu la protection fonctionnelle, afin que la Ville prenne en charge ses frais de justice.