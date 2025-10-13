Saint-Priest : la Métropole de Lyon relance la réhabilitation du quartier Bellevue

Ce programme de rénovation concernera 160 logements supplémentaires, portant à 358 le total de logements réhabilités depuis le lancement de l’opération.

Construits dans les années 1960, les immeubles du quartier san-priod sont de véritables passoires énergétiques, et présentent d’importants problèmes de vétusté : façades dégradées, isolation défaillante, réseaux vieillissants et performances énergétiques très faibles. Quatre immeubles sont classés étiquette F, un en étiquette E.

Le plan vise à améliorer le confort des habitants et réduire leurs charges, avec une économie d’énergie estimée à 50%. Six axes d’intervention sont prévus, dont la réhabilitation des cinq derniers bâtiments (D, E, G, H, M), la recomposition juridique du site en petites résidences, l’aménagement des espaces extérieurs et le raccordement au réseau de chaleur métropolitain, en cours d’extension par Énergie Lyon Métropole.

Les travaux, conçus par le cabinet Fleurent Architectes, porteront sur l’isolation, la rénovation des toitures et la réfection des parties communes. Ils seront lancés progressivement entre 2026 et 2028, selon les décisions des copropriétaires. La Métropole de Lyon prévoit une participation financière de 3 millions d’euros.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) et du plan national Initiative Copropriétés, en continuité avec la restructuration du centre-ville de Saint-Priest engagée depuis 2004. Objectif : redonner souffle et attractivité à ce quartier emblématique, tout en garantissant des logements durables et accessibles.