Saint-Priest : la Métropole de Lyon relance la réhabilitation du quartier Bellevue

Saint-Priest : la Métropole de Lyon relance la réhabilitation du quartier Bellevue
Saint-Priest : la Métropole de Lyon relance la réhabilitation du quartier Bellevue - DR Métropole de Lyon

La Métropole de Lyon a validé ce lundi en commission permanente le nouveau plan de sauvegarde 2025-2030 des copropriétés Bellevue à Saint-Priest.

Ce programme de rénovation concernera 160 logements supplémentaires, portant à 358 le total de logements réhabilités depuis le lancement de l’opération.

Construits dans les années 1960, les immeubles du quartier san-priod sont de véritables passoires énergétiques, et présentent d’importants problèmes de vétusté : façades dégradées, isolation défaillante, réseaux vieillissants et performances énergétiques très faibles. Quatre immeubles sont classés étiquette F, un en étiquette E.

Le plan vise à améliorer le confort des habitants et réduire leurs charges, avec une économie d’énergie estimée à 50%. Six axes d’intervention sont prévus, dont la réhabilitation des cinq derniers bâtiments (D, E, G, H, M), la recomposition juridique du site en petites résidences, l’aménagement des espaces extérieurs et le raccordement au réseau de chaleur métropolitain, en cours d’extension par Énergie Lyon Métropole.

Les travaux, conçus par le cabinet Fleurent Architectes, porteront sur l’isolation, la rénovation des toitures et la réfection des parties communes. Ils seront lancés progressivement entre 2026 et 2028, selon les décisions des copropriétaires. La Métropole de Lyon prévoit une participation financière de 3 millions d’euros.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) et du plan national Initiative Copropriétés, en continuité avec la restructuration du centre-ville de Saint-Priest engagée depuis 2004. Objectif : redonner souffle et attractivité à ce quartier emblématique, tout en garantissant des logements durables et accessibles.

Laisser un commentaire
et allez donc le 13/10/2025 à 18:51

Encore de l'argent balancé par les fenetres !

Ex Précisions le 13/10/2025 à 17:18

Ça va leur faire tout drôle quand ils vont se retrouver après la réhab avec 1 place de parking (voiture pas vélo) pour 2 logements ;-)
J'exagère peut-être, peut-être pas...

Aulas vite le 13/10/2025 à 16:15

Il en y a que pour les vélos !

