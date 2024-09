Conflit de voisinage mortel à Saint-Priest : trois frères écroués

Trois des quatre frères impliqués dans la mort d’un jeune homme de 19 ans, survenu à Saint-Priest, ont été placés en détention provisoire ce lundi.

Les faits remontent à vendredi soir, lorsqu'un conflit de voisinage a dégénéré. Quatre frères avaient été interpellés après qu’un jeune de 19 ans a été tué et un autre blessé. Le plus âgé, mis hors de cause, a été libéré dimanche, selon le parquet de Lyon.

Les trois autres frères, âgés de 26, 28 et 30 ans, ont été mis en examen pour meurtre et tentative de meurtre et écroués ce lundi.