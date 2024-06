Près de Lyon : piégé par une femme en ligne, il est pris dans un traquenard

Tout le monde a déjà entendu cette histoire : un individu rencontre quelqu’un en ligne, discute, tombe amoureux, l’aperçoit, et se rend compte qu’en réalité, sa bien-aimée virtuelle n’est pas Claire, 32 ans, brune aux yeux verts, mais Bruno, 54 ans, qui ne ressemble pas franchement à ses photos.

Dans le cas de ce tourtereau habitant à Saint-Priest, celui-ci se rendait le 5 mai dernier à un rendez-vous galant, fixé donc avec une jeune femme rencontrée sur le vaste et anonyme internet. Arrivé sur les lieux de la rencontre, ce n’était pas l’élue de son cœur qui l’attendait, mais bien quatre hommes âgés de 15 à 19 ans, visiblement prêts à en découdre.

Étonné, l’homme s’est fait d’abord attaquer par deux des quatre individus, qui lui ont ensuite soutiré ses effets personnels, avant de lui extorquer 1000 euros en liquide. Satisfaits, ils repartent comme ils sont arrivés et laissent l’amoureux badaud.

Un mois plus tard, les forces de l’ordre ont pu finalement identifier les auteurs du vol, ainsi qu’une autre victime du même manège : les quatre hommes, pour certains mineurs, ont été interpellés ce mardi 11 juin à Saint-Priest, et ont reconnu les faits en garde à vue, non sans négociation sur leur implication.

Cependant, l’un d’entre eux était déjà connu de la police : ils ont été présentés ce mercredi 12 juin au parquet de Lyon en comparution immédiate, selon LyonCapitale.