Quatre surveillantes de la maison d’arrêt de Lyon-Corbas agressées par une détenue

Quatre surveillantes de la maison d’arrêt de Lyon-Corbas ont été victimes d’une agression dimanche dernier de la part d’une détenue. Cette dernière est connue "pour des faits de violences", rapporte le syndicat Ufap-Unsa dans un communiqué. L’une des surveillantes a notamment reçu un coup de poing au niveau du visage de la détenue en question qui a également proféré des insultes.

"Cette agression souligne une fois de plus les dangers auxquels nous sommes confrontés chaque jour dans l’exercice de nos fonctions", souligne l’Ufap-Unsa qui dénonce la surpopulation de la maison d’arrêt de Lyon-Corbas. "Il faut tout de même rappeler, que ce bâtiment est occupé par une population de plus de 100 détenues pour une capacité de 60 !!!", déplore le syndicat qui demande le renforcement des mesures de sécurité et la formation des agents sur la gestion des conflits et la prévention des violences.