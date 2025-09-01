Près de Lyon : un adolescent décède après avoir reçu un coup de couteau en pleine rue

Terrible drame à Caluire-et-Cuire. Un adolescent est décédé dans la nuit de dimanche à lundi après avoir reçu un coup de couteau alors qu’il se trouvait avenue Alexander Fleming avec deux de ses amis. Selon BFM-TV, le groupe aurait été approché par un individu menaçant armé d’un couteau.

La victime est décédée à l’hôpital des suites de ses blessures alors qu’elle avait été prise en charge par les secours. Une enquête a été ouverte. On ignore pour le moment si l’agresseur a été interpellé.