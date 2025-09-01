Près de Lyon : un adolescent décède après avoir reçu un coup de couteau en pleine rue

Terrible drame à Caluire-et-Cuire. Un adolescent est décédé dans la nuit de dimanche à lundi après avoir reçu un coup de couteau alors qu’il se trouvait avenue Alexander Fleming avec deux de ses amis. Selon BFM-TV, le groupe aurait été approché par un individu menaçant armé d’un couteau.
La victime est décédée à l’hôpital des suites de ses blessures alors qu’elle avait été prise en charge par les secours. Une enquête a été ouverte. On ignore pour le moment si l’agresseur a été interpellé.
La rue est une jungle, il ne fait pas bon d’être un bon citoyen à certaines heures…Signaler Répondre
Un dictateur doit venir au pouvoir quand la république ne fonctionne plus. Oups on en a déjà 1 en place.
Par semaine ou par jour, car bien entendu tous les événements de ce genre ne sont pas relayés dans les médias...Signaler Répondre
Et qu'est ce qu'il en pense l'ex ministre de la justice : juste un sentiment d'insécurité à cause de la télé ??????????Signaler Répondre
entièrement d accord. ce n est qu une impression. Ce qui n est pas une impression c est au moins 3 ou 4 morts ou blessés par semaine a coup de couteau .A part ça tout baigne .Signaler Répondre
Le drame du couteau c est basiqueSignaler Répondre
Ou on entendra les même termes déplorables de la maire du XIV suite à la mort du petit Elias... on est sûr du fait que c'était un couteau ce coup ci ou comme pour Elias une "machette"?Signaler Répondre
Va falloir faire quoi pour protéger les enfants en France quand vous voyiez ce qui traine dans les rues?
C'est comme pour le cas de Crépol, un individu qui voulait se faire un petit B - - - C ?
Ça manque de piste cyclable à Caluire pour apaiser le quartier. Cela amène à se sentiment d’insécuritéSignaler Répondre
Et dire qu'il y en a pour fire que cetait pareil avant.Signaler Répondre
Chaque jour nous avons un ou plusieurs faits divers qui relatent une altercation avec coups de couteaux et une victime. Souvent un jeune.
Peut être s'agit il encore d'un déséquilibré en liberté
Toutes mes condoléances à la famille.Signaler Répondre
Selon les termes de notre ex ministre de la justice, ce n'est encore qu'un sentiment créé par le chaînes d'info en continu...Signaler Répondre