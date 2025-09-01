Faits Divers

Près de Lyon : un adolescent décède après avoir reçu un coup de couteau en pleine rue

Les faits se sont déroulés ce dimanche soir.

Terrible drame à Caluire-et-Cuire. Un adolescent est décédé dans la nuit de dimanche à lundi après avoir reçu un coup de couteau alors qu’il se trouvait avenue Alexander Fleming avec deux de ses amis. Selon BFM-TV, le groupe aurait été approché par un individu menaçant armé d’un couteau.

La victime est décédée à l’hôpital des suites de ses blessures alors qu’elle avait été prise en charge par les secours. Une enquête a été ouverte. On ignore pour le moment si l’agresseur a été interpellé.

7 commentaires
Couvre-feux le 01/09/2025 à 10:10

La rue est une jungle, il ne fait pas bon d’être un bon citoyen à certaines heures…
Un dictateur doit venir au pouvoir quand la république ne fonctionne plus. Oups on en a déjà 1 en place.

Chris696969 le 01/09/2025 à 10:08
Catalan a écrit le 01/09/2025 à 09h43

entièrement d accord. ce n est qu une impression. Ce qui n est pas une impression c est au moins 3 ou 4 morts ou blessés par semaine a coup de couteau .A part ça tout baigne .

Par semaine ou par jour, car bien entendu tous les événements de ce genre ne sont pas relayés dans les médias...

et alors le 01/09/2025 à 09:55

Et qu'est ce qu'il en pense l'ex ministre de la justice : juste un sentiment d'insécurité à cause de la télé ??????????

Catalan le 01/09/2025 à 09:43
Chris6966969 a écrit le 01/09/2025 à 09h13

Selon les termes de notre ex ministre de la justice, ce n'est encore qu'un sentiment créé par le chaînes d'info en continu...

entièrement d accord. ce n est qu une impression. Ce qui n est pas une impression c est au moins 3 ou 4 morts ou blessés par semaine a coup de couteau .A part ça tout baigne .

Venividivinci le 01/09/2025 à 09:42

Le drame du couteau c est basique

Socrate69 le 01/09/2025 à 09:38

Ou on entendra les même termes déplorables de la maire du XIV suite à la mort du petit Elias... on est sûr du fait que c'était un couteau ce coup ci ou comme pour Elias une "machette"?

Va falloir faire quoi pour protéger les enfants en France quand vous voyiez ce qui traine dans les rues?

C'est comme pour le cas de Crépol, un individu qui voulait se faire un petit B - - - C ?

Joubs le 01/09/2025 à 09:37

Ça manque de piste cyclable à Caluire pour apaiser le quartier. Cela amène à se sentiment d’insécurité

Jesaistout le 01/09/2025 à 09:18

Et dire qu'il y en a pour fire que cetait pareil avant.
Chaque jour nous avons un ou plusieurs faits divers qui relatent une altercation avec coups de couteaux et une victime. Souvent un jeune.
Peut être s'agit il encore d'un déséquilibré en liberté

Moi le 01/09/2025 à 09:18

Toutes mes condoléances à la famille.

Chris6966969 le 01/09/2025 à 09:13

Selon les termes de notre ex ministre de la justice, ce n'est encore qu'un sentiment créé par le chaînes d'info en continu...

