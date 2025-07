Bastien Joint, élu nouveau maire de Caluire-et-Cuire : "Je n'accepterai ni l'écologie punitive, ni les caricatures"

Ce samedi après-midi, les élus se réunissaient pour un conseil municipal extraordinaire afin d'élire leur nouveau maire. Obligé de démissionner suite à sa condamnation pour détournement de fonds publics, Philippe Cochet cédait ainsi son écharpe à Bastien Joint.

Candidat désigné par la majorité, le jeune conseiller municipal délégué âgé de 30 ans aurait dû être élu le 18 janvier dernier, mais les recours du maire démissionnaire avaient finalement repoussé l'échéance.

Avant les vacances, Bastien Joint a été élu dans un fauteuil, avec 37 voix : celles de sa majorité et celles du groupe Caluire au Coeur.

En présence de nombreux maires de l'agglomération, le nouvel édile LR a partagé sa "fierté" et son "honneur" d'être élu, évoquant sa "pensée émue pour (ses) prédécesseurs qui ont fait de Caluire ce qu'elle est aujourd'hui". Et de citer Philippe Cochet, "dont chacun connait l'engagement et l'attachement à Caluire".

Bastien Joint a évidemment évoqué la Ferme urbaine de Caluire dont il a piloté le projet depuis le début. Et a prévenu les écologistes de la Métropole de Lyon comme de son opposition qu'il n'accepterait "ni l'écologie punitive, ni les caricatures".

Fabrice Matteucci, élu d'opposition et patron de la fédé PS du Rhône, ne lui a pas adressé ses félicitations et a fustigé une équipe d'adjoints, "calque de la précédente" et le fait qu'il a prêté "allégeance au maire démis par une décision de justice". Tandis que les écologistes prônaient le retour à un dialogue apaisé.

Bastien Joint a ensuite fait voter une majoration de 15% de ses indemnités, ainsi que celles de ses 12 adjoints. De 3699,47 euros mensuels bruts, l'indemnité du maire caluirard grimpe à 4254,39 euros. Tandis que celles des adjoints passe de 1210,96 à 1392,60 euros.