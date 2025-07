Pourquoi la gauche se trompe lorsqu'elle crie au scandale au sujet des indemnités des élus de Caluire-et-Cuire

Le jeune élu LR a succédé à Philippe Cochet, obligé de démissionner après sa condamnation pour détournement de fonds publics.

Et s'il a impressionné le public et ses pairs maires de l'agglomération venus le féliciter par son ton rafraîchissant, Bastien Joint a procédé, lors de ce conseil municipal extraordinaire, à un vote mal compris de majoration de ses indemnités et de celles des conseillers municipaux.

Beaucoup ont cru que le nouvel édile caluirard s'offrait bel et bien une hausse de 15% pour les six mois restants de son mandat. A commencer par Nathan Guedj, élu écologiste, qui demandait s'il s'agissait d'une compensation du fait que Bastien Joint ne siégeait pas à la Métropole de Lyon. Une sortie à laquelle l'intéressé avait rétorqué ne pas avoir de leçons à recevoir d'un opposant régulièrement absent en conseil municipal.

Or, cette majoration de 15% des indemnités se fait systématiquement à Caluire depuis plusieurs mandats. Car les articles L.2123-22 et R.2123-23 du Code général des collectivités territoriales permettent aux conseils municipaux de certaines communes d'octroyer des majorations d'indemnités de fonction aux élus.

Et Caluire-et-Cuire est concernée puisqu'elle avait, avant modification des limites territoriales des cantons en 2013, la qualité de chef-lieu de canton.

Ce qui fait que Bastien Joint touchera 4254,39 euros bruts mensuels, comme ses prédécesseurs avant lui. Idem pour les adjoints et leurs 1392,60 euros d'indemnités.

D'ailleurs, ces règles issues du Code général des collectivités territoriales sont souvent méconnues, bien qu'elles permettent aux maires de certaines villes de gagner bien mieux leur vie que leurs homologues de communes plus grandes.

Si méconnues que Bastien Joint a recommandé à son rival socialiste Fabrice Matteucci de lire le Code alors que ce dernier s'émouvait également du vote de la majoration.

L'article R2123-23 permet ainsi aux communes classées stations de tourisme de faire voter une majoration de 50% des indemnités de fonction des maires ! Le premier magistrat d'une petite ville comme Sallanches en Haute-Savoie, qui bénéficie de ce statut, pourrait donc gagner plus que celui de Caluire-et-Cuire s'il le souhaitait.

Dans le Rhône, une seule ville a ce statut de ville touristique avec la possibilité de majorer l'indemnité du maire de 50% : Lyon !