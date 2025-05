Une "bombe sociale à retardement" : de nombreux élus de Lyon et sa région publient une tribune anti-ZFE

Selon eux, "la mise en place des ZFE à marche forcée illustre parfaitement la dérive d’élus écologistes déconnectés des réalités du terrain".

"Cette écologie punitive, éloignée des réalités quotidiennes, fracture un peu plus nos territoires. C’est leur dessein. Nous pensons qu’il n’y a pas de fatalité au déclin. Pour cela, nous devons réagir sans attendre", poursuivent les signataires de la tribune. Parmi eux, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes Fabrice Pannekoucke, le président du Département du Rhône Christophe Guilloteau, des sénateurs du Rhône ou encore Jérémie Bréaud, maire de Bron, Gilles Gascon, maire de Saint-Priest et Véronique Sarselli, maire de Sainte-Foy-lès-Lyon.

Les élus fustigent une "bombe sociale à retardement" qui entraîne "la création d'un délit de pauvreté", en référence aux ménages disposant de véhicules trop polluants et qui n'ont pas les moyens d'en changer pour circuler dans la Zone à Faibles Emissions de Lyon.

"Il nous semble indispensable de revenir sur cette décision qui, sous couvert d’écologie, crée un délit de pauvreté. Cette loi oppose plus encore nos territoires et les Français alors qu’il est urgent de se rassembler. Pire, cette loi dessert la cause qu’elle prétend défendre car les politiques dogmatiques détruisent, divisent alors que notre environnement mérite que nous soyons tous rassemblés. Il y a suffisamment de fractures dans notre pays pour ne pas en rajouter", concluent les signataires qui invitent les habitants à se mobiliser contre les ZFE.