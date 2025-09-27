Transports

Lyon : nouvelle mobilisation des motards en colère contre la ZFE ce samedi

Ils vont défier la ZTL pour dénoncer la ZFE.

Ce samedi, la Fédération des Motards en Colère du Rhône appelle à la mobilisation à Lyon. Pour dénoncer les Zones à Faibles Emissions et s'assurer de leur suppression, engagée par l'Assemblée nationale mais possiblement retoquée par le Conseil constitutionnel, les motards vont se retrouver place des Terreaux à 14h.

Le cortège entrera en Presqu'île par la rue Gentil avant de remonter la rue Edouard-Herriot.

"Nous appelons les candidats déclarés aux élections municipales et métropolitaines à venir nous rencontrer et nous présenter leur vision de la mobilité sur Lyon et la Métropole", indique la FFMC69, qui estime que la ZFE de Lyon "fait porter la responsabilité de la pollution sur les plus défavorisés. N’ayant pas les moyens d’acheter un véhicule récent, ils se retrouvent exclus de certaines zones urbaines. Ce qui limite ainsi leur accès à l’emploi, aux services et aux loisirs faute de solutions alternatives et d’accès aux transports en commun".

on n oublie pas et ne pardonne pas le 27/09/2025 à 09:32

Samedi 27 septembre 2025, 15 h Marchons pour dire « STOP au génocide de Gaza et OUI aux sanctions contre Israël » Départ place Bellecour LYON

Tout le monde le 27/09/2025 à 09:21

déteste les motards

Ex Précisions le 27/09/2025 à 08:45

C'est la fête du 2 roues en général sur Lyon centre, il ne manque que les amateurs de trottinettes.

