Lyon : nouvelle mobilisation des motards en colère contre la ZFE ce samedi

Ce samedi, la Fédération des Motards en Colère du Rhône appelle à la mobilisation à Lyon. Pour dénoncer les Zones à Faibles Emissions et s'assurer de leur suppression, engagée par l'Assemblée nationale mais possiblement retoquée par le Conseil constitutionnel, les motards vont se retrouver place des Terreaux à 14h.

Le cortège entrera en Presqu'île par la rue Gentil avant de remonter la rue Edouard-Herriot.

"Nous appelons les candidats déclarés aux élections municipales et métropolitaines à venir nous rencontrer et nous présenter leur vision de la mobilité sur Lyon et la Métropole", indique la FFMC69, qui estime que la ZFE de Lyon "fait porter la responsabilité de la pollution sur les plus défavorisés. N’ayant pas les moyens d’acheter un véhicule récent, ils se retrouvent exclus de certaines zones urbaines. Ce qui limite ainsi leur accès à l’emploi, aux services et aux loisirs faute de solutions alternatives et d’accès aux transports en commun".