Suppression de la ZFE de Lyon : l'étape Assemblée nationale validée, le chemin encore long

Un vote serré, avec 275 voix pour et 252 contre, et qui n'est mis en avant que pour son article 15 ter. Ce dernier prévoit la suppression des Zones à faibles émissions (ZFE), et notamment celle de Lyon.

Chez les députés du Rhône, on s'est bien rattrapé par rapport au vote de l'article le 28 mai durant lequel seulement 6 parlementaires rhodaniens sur 14 avaient pris part au scrutin.

Ce mardi, ils n'étaient plus que deux à sécher le vote : Abdelkader Lahmar (LFI) et Marie-Charlotte Garin (Les Ecologistes). Cette dernière avait pourtant été critiquée, y compris en interne dans son parti, pour avoir raté la séance de l'article sur la suppression des ZFE.

A noter que les votes ont totalement changé d'une session à l'autre chez les insoumis. S'ils s'étaient félicités d'avoir voté pour l'intégration de l'article 15 ter et donc de mener la fronde avec le RN contre les ZFE, ils ont finalement voté contre le projet de loi ce mardi... Allez comprendre !

Quant au député macroniste Jean-Luc Fugit, qui avait voté contre l'article, il s'est exprimé pour le projet de loi qui le contient. Tout comme Blandine Brocard qui elle s'était abstenue le 28 mai pour finalement soutenir la loi ce mardi après-midi.

Une commission paritaire doit désormais voir le jour pour qu'Assemblée nationale et Sénat s'entendent sur le sujet. Ce qui est loin d'être gagné. Enfin, il restera également la menace du Conseil constitutionnel, qui pourrait retoquer l'article 15 ter supprimant les ZFE au motif qu'il n'a rien à voir avec la loi qui le contient.