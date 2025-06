Absents au vote pour sauver les ZFE, les députés écologistes de Lyon se défendent péniblement

La colère noire de Grégory Doucet et Bruno Bernard après le vote des députés d'un article visant à supprimer les Zones à faibles émissions (ZFE). Les deux élus écologistes pouvaient difficilement contenir leur ire, d'autant que leurs deux parlementaires lyonnais avaient séché la séance...

Il n'en fallait pas plus pour que les internautes imaginent Boris Tavernier et Marie-Charlotte Garin préférer partir en week-end prolongé plutôt que de sauver les ZFE un mercredi soir, veille de jour férié, et donc galère pour revenir dans le Rhône.

Le duo a pris le temps de préparer sa défense et a choisi nos confrères d'Actu Lyon pour communiquer. Malgré cela, leurs excuses ne seront guère entendues par certains militants écologistes très remontés.

Le député de la 2e circonscription du Rhône avait d'abord annoncé avoir été absent pour le vote mercredi soir pour "raisons personnelles". Une excuse qui s'est volatilisée depuis, et qui s'est transformée en : "Même une présence à 100% du groupe Écologiste et Social n'aurait pas suffi à faire basculer le vote".

Il y avait en effet 14 députés écologistes sur 39 présents au vote de l'article 15 ter, adopté à 98 voix "pour" et 51 "contre".

Du côté de Marie-Charlotte Garin, on rappelle qu'il y a des séances tout le temps à l'Assemblée nationale et en commissions, y compris la nuit et qu'elle a surtout travaillé sur la loi sur la fin de vie. Et de conclure en rappelant que son groupe s'organise pour qu'il y ait toujours un membre présent à chaque vote.

L'une comme l'autre devraient être présents lors du vote du projet de loi de simplification de la vie économique dans lequel a été glissé le fameux article qui veut la mort des ZFE.