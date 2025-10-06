Gouvernement de Sébastien Lecornu : à gauche comme à droite, les élus lyonnais sont dépités

Mise à jour : Sébastien Lecornu a démissionné de son poste de Premier ministre.
Article initial : Mais en reconduisant la plupart des membres du précédent gouvernement, et en faisant appel à Bruno Le Maire pour gérer les Armées, le Premier ministre a provoqué la colère de l'ensemble de la classe politique. Certains sont même dépités face à cette absence totale de renouvellement.
"Un mois pour ça ! Le grand “changement” annoncé : quelques chaises bougent, les mêmes s’assoient. La rupture façon recyclage Quelle bande de pitres ! Le gavage de l’oligarchie touche à sa fin", réagit la députée LFI de Lyon, Anaïs Belouassa-Cherifi, probable candidate aux élections municipales 2026.
La députée RN du Rhône Tiffany Joncour dit la même chose avec des mots différents : "Nouveau gouvernement, mêmes visages, mêmes échecs, et un revenant qui a ruiné le pays… c’est la provocation de trop ! Les Français attendaient une rupture, ils auront la continuité".
Réaction intéressante puisqu'elle émane du président des Républicains du Rhône. Jérémie Bréaud, également maire de Bron, reconnaît qu'au moment où il devrait "saluer le nouveau gouvernement" compte-tenu de sa position, "le coeur n'y est pas". "Aucune rupture. Les mêmes visages, les mêmes recettes... et même le retour de ceux qui ont contribué depuis 2017 à mettre nos finances dans l'état funeste où elles sont", indique-t-il, invitant son propre parti à "se ressaisir et vite". Une ligne défendue par Laurent Wauquiez ces derniers jours, alors que Bruno Retailleau tranchait plutôt pour une participation active au gouvernement de Sébastien Lecornu.
Quant à Marie-Charlotte Garin, députée lyonnaise Les Ecologistes, elle publiait un photomontage éloquent où Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu et Bruno Retailleau avaient le visage d'Emmanuel Macron. "La farce continue", souffle-t-elle.
Tout ça pour ça ! 🫠🫠 pic.twitter.com/gfqsfOxYMf— Marie-Charlotte Garin (@MC_Garin) October 5, 2025
Hors de question pour Aulas et ses amis LR, macronistes. Ça pue l’arnaque? Ils vont encore se gaver notre dos?Signaler Répondre
Comme le terme « société civile », c’est un fourre-tout pour dire macronistes +LR+modem +horizon ?
Insupportable ce terme. Quelqu’un a une explication ?
quel cirque....macron doit partir, la racine du probleme vient de làSignaler Répondre
une dissolution ne changera rien, y aura des blocs sans majorité comme depuis l'année derniere
1/2 journée ou (1 nuit) il a tenu.Signaler Répondre
A quand un président sans ministre qui fait tout ? On y est déjà en décisions.
Qui va payer tous ces ministres qui ne font rien comme ils n'avaient pas encore emménagé ?
AULAS 1er ministre !!!! Vive le Rouge et le Bleu !!!!Signaler Répondre
Et moi je n’en peux plus des macronistes et surtout du pervers psychopathe j’ai nommé Macron qui a fait de la France un champ de ruinesSignaler Répondre
C’est lui et lui seul qui est responsable
Oui tu as raison l'extrême gauche est une calamité, mais faut aller faire un tour en Italie aussi ou Meloni ne peu pas lutter contre la vague migratoire, contre les mafias, contre le narcotrafic, contre la corruption etc...Signaler Répondre
Bon elle s'en fou, elle est au pouvoir, elle touche ses sous, elle est à l'abri, comme tout ceux qui font ce job, c'est un métier, peu importe la crémerie qu'on défend.
Ni droite ni gauche ni centre.
Ni oubli ni pardon.
Voter utileSignaler Répondre
Voter autodestruction : le parti qui avance ...,en confettis
Je viens de regarder un peu les sites de journaux étrangers, tous nos politiques macron en tête passent pour des guignols comme sur le photomontage de l'article.Signaler Répondre
LR, ce parti pathétique de notables corrompus et multicondamnés, complètement discrédité, ne fait même pas 5% des voix.Signaler Répondre
C'est a dire moins que le score Olivier Besancenot a son pic..
L'immense majorité des Français méprise LR..
Et pourtant depuis 2 ans, les Macronistes et le RN imposent aux Français la présence de ce groupuscule réac dans le gouvernement. (lui donnant des ministères-clés..)
Gouvernement après gouvernement.
On se demande ce qu'ils cherchent..
il se passe quoi Jeudi ?Signaler Répondre
Toute la gauche, associations etc qui étaient parti de X (tweeter) avec tambour et trompette sont tous revenus en catimini 😂😂😂Signaler Répondre
J’en peux plus de ce parti à 5%. Élection après élection, ils se ramassent mais à chaque fois, ils gouvernent. Ils insultent ou méprisent les autres candidats. Avec tous les scandales touchant leur parti, Sarkozy et autres, ça pue pour jeudi prochain. Comme une cocotte qui va exploser.Signaler Répondre
On espère que son stage découverte lui a plu !Signaler Répondre
Le politique maintenant c'est un panel assez crasse d'incompétence, d'intérêts uniquement personnels, de réseautage ou on recase les "copains"Signaler Répondre
L'intérêt du Pays? ils s'en foutent royalement.
Mais pour développer je vous invite à regarder dans votre entreprise... on a 2 types de "patrons". Le patron qui a monté sa propre boite (elle est à lui) et le patron "employé" placé là par un conseil de surveillance ou un actionnaire majoritaire.
Vous verrez vite que le "patron employé" et les gens qu'il place sont souvent aussi totalement déconnectés des difficultés "terrain" on se retrouve alors avec des cadres intermédiaires surchargés souvent en burn-out du fait de directives totalement idiotes.
Parfois ses patrons employés coulent donc les boites avec les salariés sur le carreau ... mais eux même du fait du réseautage retrouvent très rapidement un poste similaire.
Les grands capitaines d'industries des années 50/60/70 n'existent plus ils ont été remplacés par des gestionnaires excel.
Le fameux "réseautage" des incompétents on le trouve aussi bien dans cet article sur les "politiques" que dans notre vie professionnelle avec ses "patrons employés" et "cadre sup".
Le principe de Peter dans toutes les sphères de la vie.
Merci à tous nos élus. Une fois encore, les questions d'égo ont eu raison des souhaits exprimés par les électeurs. Le PS et LR le constateront probablement aux prochaine élections: Si les extrêmes à gauche comme à droite n'ont pas surpris par leurs décisions incohérentes, les autres partis, au centre, à droite ou à gauche, ont préféré ignorer la situation dans laquelle nous nous trouvons et préparer leur prochaine campagne. Alors, merci MM. Retailleau, Wauquiez, Attal, Faure et Vallaud. Ne vous étonnez pas de voir les scores de vos partis respectifs baisser encore aux prochaines élections et le taux d'abstention atteindre des sommets. Que peut-on encore attendre d'élus irresponsables comme vous ?Signaler Répondre
Ben non, j arrive d Amérique du sud et vu la misère des vénézuéliens, pays si cher au gourou Lfiste... Il faut voyager, ça permet un retour au réel...Signaler Répondre
Tous les problèmes viennent d une seule personne, le showman médiatique a l Elysee .Signaler Répondre
Désormais tous les gouvernements en faveur des boomers ne tiendront plus.Signaler Répondre
La jeunesse et les adultes post boomers exigent une politique humaniste faite de partage et de respect des plus démunis et de l'environnement.
LFI, c'est l'avenir, vivement des législatives anticipées.
💃Pourquoi pas la reine des gitans? De Gaulle, sort de ce corps🤣🤣Signaler Répondre
Une retraite à 67 ans pour tous, pour calmer tous ces partis gauchos et extrémistes dont tout le monde commence à en avoir sérieusement ras le bol .Signaler Répondre
Oui, sauf qu'il s'en fou lui, il rempli tres bien sa mission premiere, déglingué le pays, il a été mis en place pour cela.Signaler Répondre
Il bosse pas pour la France, il bosse pour l'Europe.
Et tant qu'on reste dans ce systeme européen, on aura aucun changement profond..
Le type en fonction actuellement à l'Elysée ne peut plus jouer à l'acteur international sans prendre en compte que son pays est en crise politique majeure...Signaler Répondre
micron n'existe plus sur le plan national ! sa seule occupation, mettre de l'huile sur le feu sur le plan international 🤔Signaler Répondre
MACRON DOIT RESPECTER LE CHOIX DU PEUPLE et doit nomme madame CASTET à Matignon.Signaler Répondre
Seule Lucie Castet peut gouverner la France, pour plus de justice sociale, plus d'inclusion, remettre des fonctionnaires pour un service public digne, avec des écoles et un hôpital au service des citoyens , un monde du travail syndiqué à 90% , pour le programmes du NFP, aux idées majoritaires dans le pays.
Melenchon se prend pour Faulkner avec son bruit et la fureur, Macron pour Machiavel ....
Tous deux ont les mêmes caractéristiques finalement, le manque de talent qui les rends aigris... Un peu comme le peintre refoule des beaux arts des années 30...... Les mêmes causes produisant les mêmes effets, il est temps d avoir une véritable rupture pour éviter l effondrement..
Celui qui joue au poker menteur depuis 8 ans c’est MacronSignaler Répondre
C’est lui le psychopathe qui nous a mené au chaos et à la destruction de notre pays et là encore il tire les ficelles
Ce type est un réel danger pour la France et la seule solution c’est qu’il parte et vite
Je comprends la raison pour laquelle de moins en moins de Français se déplacent pas pour voter .Signaler Répondre
L'opposition politique : gauche , droite , extrême gauche , extrême droite sont écoeurante !
On veut simplement un pays qui fonctionne
Une économie qui progresse
Une dette qui baisse a moyen terme .
Leurs guerre guerre politiciens on s'en fout !
Car tous ces soi-disant braves gens qui sont là , a ergoter pour leurs intérêts et non pas celui de leur pays et celui des Français .
Tous ces gens là ! Nous coûte très cher .
Alors qu'ils attendent tous autant qu'ils sont 2027 et qu' ils trouvent un peut d'intelligence en eux pour gouverner notre pays . Rien de plus . J.M
Pourtant, il a été ministre de l'économie pendant 7 ans 🤔🤔🤔Signaler Répondre
Retailleau va donc s'en aller .C est d'une évidence folle.Signaler Répondre
Après avoir été responsable de l'augmentation de la dette de la France , on le met à un poste qui lui est totalement inconnu , c'est grave !Signaler Répondre
N'ayant pas fait l'armée , il est incapable de charger un fusil de chasse , et il va discuter avec Poutine et les autres présidents pour parler d'armement !
On fait rire le monde entier , enfin ,ceux qui nous regardent encore un petit peu !
Avec toutes ces conneries, c'est la voie royale pour le RNSignaler Répondre
Bruno le Maire, le pire ministre de l'économie qui déclarait que la dette ce n'était pas lui!!!Signaler Répondre
Censure en vue, dissolution sans doute et des frais pour le contribuable.Signaler Répondre
A prendre sur leurs indemnités.
Beaucoup de repris de justice (ou à venir) dans les différents gouvernements macron quand même lui qui disait qu'il allait faire le ménage, mais en fait c'était dans le sens inverse.Signaler Répondre
C'est quand même effarant les agissements du pouvoir politique depuis quelques années, on devrait pouvoir les virer pour fautes graves sans indemnités, ce sont nous citoyens leurs employeurs... Et dissoudre LFI qui dénigre et met en danger la France.
Oui d'accord avec toi et je rajoute une interdiction de faire de la politique un métier, maximum 10ans pour tous, présidents, ministres, députés, sénateurs..Signaler Répondre
Et un salaire de 6000€ suffis à vivre, pas de 11 000€ supplémentaire par mois pour une secrétaire, pas de 7000€ supplémentaire par mois pour ces petit frais de transport et de restauration.
Ça serait un bon début..
Garin qui parle de farce alors qu'elle incarne par sa manière d'aborder la politique et son état d'esprit la même manière de faire en plus pathétique, caricaturale et puéril l'action publique, marrante cette militante.Signaler Répondre
Bah en fait à partir du moment ou le RN ne souhaite pas sortir de l'Europe, t'aura juste une version macroniste avec une blonde au pouvoir..Signaler Répondre
Ça ne changera rien ..
De part le jeu des alliances et ou désistements gauche et droite ont participé a cette bordelisation et un pays ingouvernable ! 2 solutions législatives 1 Seul tour pour éviter les magouilles = respect du vote des citoyens, gouverner par referendum afin d’éviter que les idéologies des uns et des autres prennent le pas sur l’avenir de la France, économique sociale industrielle énergétique. Ils doivent cesser de vouloir confisquer le pouvoir et les désirs du peuple. La meilleure façon de renforcer la démocratie est de donner la parole a ceux qui sont concernés, ça permettrait également d’arrêter d’avoir pléthore de ministres d’élus qui travaillent contre les intérêts du peuple, et ça nous fera des économies et moins de spectacles affligeants au sein de l’hémicycle.Signaler Répondre
Quelle bande de clown quand même !Signaler Répondre
Y'a jamais eu autant de LR dans le gouvernement et c'est Retailleau qui se plaint le premier.
Bravo les policomiques !
Ni gauche, ni droite et ni oubli ni pardon, comme dirait l'autre mdr!
On voit se fissurer le "mirage" démocratique dans lequel on vit.Signaler Répondre
J'entend ce matin des supporters macronistes dirent qu'il ne faut déstabiliser le pays du fait des risques internationaux (la Russie par exemple). Comment se servir honteusement des problèmes internationaux pour faire de la petite politique intérieure ... si E. Macron et son ancien ministre des affaires étrangères avaient réellement été efficaces en plus cela se saurait depuis longtemps mais voilà ce sont les "papiers culs" du monde.
Comment on se sert régulièrement des "crises" (COVID, Ukraine etc etc) pour museler l'opinion et se maintenir alors que la situation interne explose.
Pitoyable?
Personnalités intellectuellement indigentes?
Oligarchie qui ne veulent pas rendre les rênes du pouvoir et s'accrochent contre la volonté des peuples quittent à dénaturer les Instances Démocratiques et à voter des Lois liberticides?
etc
etc
On voit derrière cette énième crise absurde que le verni pseudo-démocratique craque et révèle qu'il y a eu depuis des décennies un hold-up qui faisait que la Vème était une réelle constitution équilibrée et très "démocratique"
Lamentable mais avec des personnes au pouvoir elles même lamentables (uniquement préoccupées par leurs intérêts propres) le bilan ne peut être que celui là.
Quant on voit la soumission de Rudigoz à Aulas on comprend que tout ce petit monde a bien mal évolué. Des braves toutous sans envergure.Signaler Répondre
Lecornu se tire une balle dans le pied et se grille pour bien longtemps. Les dégâts du macronisme auront été phénoménale. Bien triste époque.Signaler Répondre
La gauche s'étouffe, mais oublie de préciser qu'elle ne pèse que 25 pourcents de l'électorat nationale.Signaler Répondre
La démocratie, le respect de l'électeur, ça serait un gouvernement RN, point barre.
C’est le jeux des chaises musicales.Signaler Répondre
On prend les mêmes et on les change juste de ministère.
Attention à trop prendre les gens pour des cons ça fini par ce voir.
la nomination de Bruno Le Maire a elle seule c est un véritable bras d honneur. Rien que pour cette provocation ce gouvernement doit être censuré .Signaler Répondre
C'est toujours dans les vieux pots que l'on fait les meilleures confitures !Signaler Répondre
