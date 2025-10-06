Politique

Gouvernement de Sébastien Lecornu : à gauche comme à droite, les élus lyonnais sont dépités

Gouvernement de Sébastien Lecornu : à gauche comme à droite, les élus lyonnais sont dépités

Ce dimanche soir, 26 jours après sa nomination, Sébastien Lecornu a enfin dévoilé une partie de son gouvernement.

Mise à jour : Sébastien Lecornu a démissionné de son poste de Premier ministre.

Article initial : Mais en reconduisant la plupart des membres du précédent gouvernement, et en faisant appel à Bruno Le Maire pour gérer les Armées, le Premier ministre a provoqué la colère de l'ensemble de la classe politique. Certains sont même dépités face à cette absence totale de renouvellement.

"Un mois pour ça ! Le grand “changement” annoncé : quelques chaises bougent, les mêmes s’assoient. La rupture façon recyclage Quelle bande de pitres !  Le gavage de l’oligarchie touche à sa fin", réagit la députée LFI de Lyon, Anaïs Belouassa-Cherifi, probable candidate aux élections municipales 2026.

La députée RN du Rhône Tiffany Joncour dit la même chose avec des mots différents : "Nouveau gouvernement, mêmes visages, mêmes échecs, et un revenant qui a ruiné le pays… c’est la provocation de trop ! Les Français attendaient une rupture, ils auront la continuité".

Réaction intéressante puisqu'elle émane du président des Républicains du Rhône. Jérémie Bréaud, également maire de Bron, reconnaît qu'au moment où il devrait "saluer le nouveau gouvernement" compte-tenu de sa position, "le coeur n'y est pas". "Aucune rupture. Les mêmes visages, les mêmes recettes... et même le retour de ceux qui ont contribué depuis 2017 à mettre nos finances dans l'état funeste où elles sont", indique-t-il, invitant son propre parti à "se ressaisir et vite". Une ligne défendue par Laurent Wauquiez ces derniers jours, alors que Bruno Retailleau tranchait plutôt pour une participation active au gouvernement de Sébastien Lecornu.

Quant à Marie-Charlotte Garin, députée lyonnaise Les Ecologistes, elle publiait un photomontage éloquent où Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu et Bruno Retailleau avaient le visage d'Emmanuel Macron. "La farce continue", souffle-t-elle.

Jérémie Bréaud

Marie-Charlotte Garin

Anaïs Belouassa

Tiffany Joncour

Aulas le candidat de la société civile? le 06/10/2025 à 12:55

Hors de question pour Aulas et ses amis LR, macronistes. Ça pue l’arnaque? Ils vont encore se gaver notre dos?
Comme le terme « société civile », c’est un fourre-tout pour dire macronistes +LR+modem +horizon ?

Insupportable ce terme. Quelqu’un a une explication ?

dan71 le 06/10/2025 à 12:54

quel cirque....macron doit partir, la racine du probleme vient de là

une dissolution ne changera rien, y aura des blocs sans majorité comme depuis l'année derniere

Gouvernement champion du monde le 06/10/2025 à 12:54

1/2 journée ou (1 nuit) il a tenu.
A quand un président sans ministre qui fait tout ? On y est déjà en décisions.
Qui va payer tous ces ministres qui ne font rien comme ils n'avaient pas encore emménagé ?

Premier sinistre: le 06/10/2025 à 12:50

AULAS 1er ministre !!!! Vive le Rouge et le Bleu !!!!

Bellotz le 06/10/2025 à 12:38
Je n’en peux plus des LR a écrit le 06/10/2025 à 11h54

J’en peux plus de ce parti à 5%. Élection après élection, ils se ramassent mais à chaque fois, ils gouvernent. Ils insultent ou méprisent les autres candidats. Avec tous les scandales touchant leur parti, Sarkozy et autres, ça pue pour jeudi prochain. Comme une cocotte qui va exploser.

Et moi je n’en peux plus des macronistes et surtout du pervers psychopathe j’ai nommé Macron qui a fait de la France un champ de ruines
C’est lui et lui seul qui est responsable

C'était moi le 06/10/2025 à 12:37
Lyon2026revient a écrit le 06/10/2025 à 11h12

Ben non, j arrive d Amérique du sud et vu la misère des vénézuéliens, pays si cher au gourou Lfiste... Il faut voyager, ça permet un retour au réel...

Oui tu as raison l'extrême gauche est une calamité, mais faut aller faire un tour en Italie aussi ou Meloni ne peu pas lutter contre la vague migratoire, contre les mafias, contre le narcotrafic, contre la corruption etc...

Bon elle s'en fou, elle est au pouvoir, elle touche ses sous, elle est à l'abri, comme tout ceux qui font ce job, c'est un métier, peu importe la crémerie qu'on défend.

Ni droite ni gauche ni centre.
Ni oubli ni pardon.

Venividivinci le 06/10/2025 à 12:30

Voter utile
Voter autodestruction : le parti qui avance ...,en confettis

Ex Précisions le 06/10/2025 à 12:27

Je viens de regarder un peu les sites de journaux étrangers, tous nos politiques macron en tête passent pour des guignols comme sur le photomontage de l'article.

Signaler Répondre
LR, un mélange de vétérans de la Manif pour tous, de mis en examen sarkozystes et de neuneus royalistes du Puy du Fou le 06/10/2025 à 12:11
Je n’en peux plus des LR a écrit le 06/10/2025 à 11h54

J’en peux plus de ce parti à 5%. Élection après élection, ils se ramassent mais à chaque fois, ils gouvernent. Ils insultent ou méprisent les autres candidats. Avec tous les scandales touchant leur parti, Sarkozy et autres, ça pue pour jeudi prochain. Comme une cocotte qui va exploser.

LR, ce parti pathétique de notables corrompus et multicondamnés, complètement discrédité, ne fait même pas 5% des voix.
C'est a dire moins que le score Olivier Besancenot a son pic..
L'immense majorité des Français méprise LR..
Et pourtant depuis 2 ans, les Macronistes et le RN imposent aux Français la présence de ce groupuscule réac dans le gouvernement. (lui donnant des ministères-clés..)
Gouvernement après gouvernement.
On se demande ce qu'ils cherchent..

Sarko en prison, vite !!!! le 06/10/2025 à 12:01
Je n’en peux plus des LR a écrit le 06/10/2025 à 11h54

J’en peux plus de ce parti à 5%. Élection après élection, ils se ramassent mais à chaque fois, ils gouvernent. Ils insultent ou méprisent les autres candidats. Avec tous les scandales touchant leur parti, Sarkozy et autres, ça pue pour jeudi prochain. Comme une cocotte qui va exploser.

il se passe quoi Jeudi ?

Ha ha ha le 06/10/2025 à 11:58

Toute la gauche, associations etc qui étaient parti de X (tweeter) avec tambour et trompette sont tous revenus en catimini 😂😂😂

Signaler Répondre
avatar
Je n’en peux plus des LR le 06/10/2025 à 11:54

J’en peux plus de ce parti à 5%. Élection après élection, ils se ramassent mais à chaque fois, ils gouvernent. Ils insultent ou méprisent les autres candidats. Avec tous les scandales touchant leur parti, Sarkozy et autres, ça pue pour jeudi prochain. Comme une cocotte qui va exploser.

Populisme, individualisme, totalitarisme, bref vous me suivez ? le 06/10/2025 à 11:54

On espère que son stage découverte lui a plu !

Cartésien le 06/10/2025 à 11:47

Le politique maintenant c'est un panel assez crasse d'incompétence, d'intérêts uniquement personnels, de réseautage ou on recase les "copains"

L'intérêt du Pays? ils s'en foutent royalement.

Mais pour développer je vous invite à regarder dans votre entreprise... on a 2 types de "patrons". Le patron qui a monté sa propre boite (elle est à lui) et le patron "employé" placé là par un conseil de surveillance ou un actionnaire majoritaire.
Vous verrez vite que le "patron employé" et les gens qu'il place sont souvent aussi totalement déconnectés des difficultés "terrain" on se retrouve alors avec des cadres intermédiaires surchargés souvent en burn-out du fait de directives totalement idiotes.
Parfois ses patrons employés coulent donc les boites avec les salariés sur le carreau ... mais eux même du fait du réseautage retrouvent très rapidement un poste similaire.
Les grands capitaines d'industries des années 50/60/70 n'existent plus ils ont été remplacés par des gestionnaires excel.

Le fameux "réseautage" des incompétents on le trouve aussi bien dans cet article sur les "politiques" que dans notre vie professionnelle avec ses "patrons employés" et "cadre sup".

Le principe de Peter dans toutes les sphères de la vie.

Schuss69 le 06/10/2025 à 11:26

Merci à tous nos élus. Une fois encore, les questions d'égo ont eu raison des souhaits exprimés par les électeurs. Le PS et LR le constateront probablement aux prochaine élections: Si les extrêmes à gauche comme à droite n'ont pas surpris par leurs décisions incohérentes, les autres partis, au centre, à droite ou à gauche, ont préféré ignorer la situation dans laquelle nous nous trouvons et préparer leur prochaine campagne. Alors, merci MM. Retailleau, Wauquiez, Attal, Faure et Vallaud. Ne vous étonnez pas de voir les scores de vos partis respectifs baisser encore aux prochaines élections et le taux d'abstention atteindre des sommets. Que peut-on encore attendre d'élus irresponsables comme vous ?

Lyon2026revient le 06/10/2025 à 11:12
LFI 69 a écrit le 06/10/2025 à 10h56

Désormais tous les gouvernements en faveur des boomers ne tiendront plus.
La jeunesse et les adultes post boomers exigent une politique humaniste faite de partage et de respect des plus démunis et de l'environnement.
LFI, c'est l'avenir, vivement des législatives anticipées.

Ben non, j arrive d Amérique du sud et vu la misère des vénézuéliens, pays si cher au gourou Lfiste... Il faut voyager, ça permet un retour au réel...

Catalan le 06/10/2025 à 11:01

Tous les problèmes viennent d une seule personne, le showman médiatique a l Elysee .

LFI 69 le 06/10/2025 à 10:56

Désormais tous les gouvernements en faveur des boomers ne tiendront plus.
La jeunesse et les adultes post boomers exigent une politique humaniste faite de partage et de respect des plus démunis et de l'environnement.
LFI, c'est l'avenir, vivement des législatives anticipées.

Lyon2026revient le 06/10/2025 à 10:54
‎ Libriste‎ ‎ a écrit le 06/10/2025 à 10h28

MACRON DOIT RESPECTER LE CHOIX DU PEUPLE et doit nomme madame CASTET à Matignon.
Seule Lucie Castet peut gouverner la France, pour plus de justice sociale, plus d'inclusion, remettre des fonctionnaires pour un service public digne, avec des écoles et un hôpital au service des citoyens , un monde du travail syndiqué à 90% , pour le programmes du NFP, aux idées majoritaires dans le pays.

💃Pourquoi pas la reine des gitans? De Gaulle, sort de ce corps🤣🤣

homme des cavernes le 06/10/2025 à 10:54

Une retraite à 67 ans pour tous, pour calmer tous ces partis gauchos et extrémistes dont tout le monde commence à en avoir sérieusement ras le bol .

C'est vraiment moi le 06/10/2025 à 10:50
Il faut une élection Présidentielle... a écrit le 06/10/2025 à 10h44

Le type en fonction actuellement à l'Elysée ne peut plus jouer à l'acteur international sans prendre en compte que son pays est en crise politique majeure...

Oui, sauf qu'il s'en fou lui, il rempli tres bien sa mission premiere, déglingué le pays, il a été mis en place pour cela.
Il bosse pas pour la France, il bosse pour l'Europe.
Et tant qu'on reste dans ce systeme européen, on aura aucun changement profond..

Il faut une élection Présidentielle... le 06/10/2025 à 10:44

Le type en fonction actuellement à l'Elysée ne peut plus jouer à l'acteur international sans prendre en compte que son pays est en crise politique majeure...

existency le 06/10/2025 à 10:37
Bellota a écrit le 06/10/2025 à 09h42

Celui qui joue au poker menteur depuis 8 ans c’est Macron
C’est lui le psychopathe qui nous a mené au chaos et à la destruction de notre pays et là encore il tire les ficelles
Ce type est un réel danger pour la France et la seule solution c’est qu’il parte et vite

micron n'existe plus sur le plan national ! sa seule occupation, mettre de l'huile sur le feu sur le plan international 🤔

C'est toujours moi le 06/10/2025 à 10:30
Jolie Môme a écrit le 06/10/2025 à 09h39

Je comprends la raison pour laquelle de moins en moins de Français se déplacent pas pour voter .
L'opposition politique : gauche , droite , extrême gauche , extrême droite sont écoeurante !
On veut simplement un pays qui fonctionne
Une économie qui progresse
Une dette qui baisse a moyen terme .
Leurs guerre guerre politiciens on s'en fout !
Car tous ces soi-disant braves gens qui sont là , a ergoter pour leurs intérêts et non pas celui de leur pays et celui des Français .
Tous ces gens là ! Nous coûte très cher .
Alors qu'ils attendent tous autant qu'ils sont 2027 et qu' ils trouvent un peut d'intelligence en eux pour gouverner notre pays . Rien de plus . J.M

Merci c'est parfait !

il a fait le 06/10/2025 à 10:28
Chris696969 a écrit le 06/10/2025 à 10h07

Longue vie au gouvernement LECORNU.....

Pchittt !

‎ Libriste‎ ‎ le 06/10/2025 à 10:28

MACRON DOIT RESPECTER LE CHOIX DU PEUPLE et doit nomme madame CASTET à Matignon.
Seule Lucie Castet peut gouverner la France, pour plus de justice sociale, plus d'inclusion, remettre des fonctionnaires pour un service public digne, avec des écoles et un hôpital au service des citoyens , un monde du travail syndiqué à 90% , pour le programmes du NFP, aux idées majoritaires dans le pays.

Lyon2026revient le 06/10/2025 à 10:23

Lecornu démissionne.....
Melenchon se prend pour Faulkner avec son bruit et la fureur, Macron pour Machiavel ....
Tous deux ont les mêmes caractéristiques finalement, le manque de talent qui les rends aigris... Un peu comme le peintre refoule des beaux arts des années 30...... Les mêmes causes produisant les mêmes effets, il est temps d avoir une véritable rupture pour éviter l effondrement..

Beru07 le 06/10/2025 à 10:08
Catalan a écrit le 06/10/2025 à 08h14

la nomination de Bruno Le Maire a elle seule c est un véritable bras d honneur. Rien que pour cette provocation ce gouvernement doit être censuré .

C'est fait démission du premier sinistre, il y a à peine 1 heure. Au prochain !!

Chris696969 le 06/10/2025 à 10:07

Longue vie au gouvernement LECORNU.....

Bellota le 06/10/2025 à 09:42

Celui qui joue au poker menteur depuis 8 ans c’est Macron
C’est lui le psychopathe qui nous a mené au chaos et à la destruction de notre pays et là encore il tire les ficelles
Ce type est un réel danger pour la France et la seule solution c’est qu’il parte et vite

Jolie Môme le 06/10/2025 à 09:39

Je comprends la raison pour laquelle de moins en moins de Français se déplacent pas pour voter .
L'opposition politique : gauche , droite , extrême gauche , extrême droite sont écoeurante !
On veut simplement un pays qui fonctionne
Une économie qui progresse
Une dette qui baisse a moyen terme .
Leurs guerre guerre politiciens on s'en fout !
Car tous ces soi-disant braves gens qui sont là , a ergoter pour leurs intérêts et non pas celui de leur pays et celui des Français .
Tous ces gens là ! Nous coûte très cher .
Alors qu'ils attendent tous autant qu'ils sont 2027 et qu' ils trouvent un peut d'intelligence en eux pour gouverner notre pays . Rien de plus . J.M

ah le boulet le 06/10/2025 à 09:34
retour de suisse a écrit le 06/10/2025 à 09h19

Bruno le Maire, le pire ministre de l'économie qui déclarait que la dette ce n'était pas lui!!!

Pourtant, il a été ministre de l'économie pendant 7 ans 🤔🤔🤔

De toute évidence le 06/10/2025 à 09:34

Retailleau va donc s'en aller .C est d'une évidence folle.
Saluons au passage le travail de Marie Charlotte qui vient de terminer avec succès sa formation: Tissage , découpages et macramé : Quel talent !

Amen le 06/10/2025 à 09:25

Après avoir été responsable de l'augmentation de la dette de la France , on le met à un poste qui lui est totalement inconnu , c'est grave !
N'ayant pas fait l'armée , il est incapable de charger un fusil de chasse , et il va discuter avec Poutine et les autres présidents pour parler d'armement !
On fait rire le monde entier , enfin ,ceux qui nous regardent encore un petit peu !

oupt le 06/10/2025 à 09:24

Avec toutes ces conneries, c'est la voie royale pour le RN

retour de suisse le 06/10/2025 à 09:19

Bruno le Maire, le pire ministre de l'économie qui déclarait que la dette ce n'était pas lui!!!

Rlb le 06/10/2025 à 09:07

Censure en vue, dissolution sans doute et des frais pour le contribuable.
A prendre sur leurs indemnités.

Ex Précisions le 06/10/2025 à 09:02

Beaucoup de repris de justice (ou à venir) dans les différents gouvernements macron quand même lui qui disait qu'il allait faire le ménage, mais en fait c'était dans le sens inverse.
C'est quand même effarant les agissements du pouvoir politique depuis quelques années, on devrait pouvoir les virer pour fautes graves sans indemnités, ce sont nous citoyens leurs employeurs... Et dissoudre LFI qui dénigre et met en danger la France.

C'est encore moi. le 06/10/2025 à 09:00
Moua ha ha a écrit le 06/10/2025 à 08h42

De part le jeu des alliances et ou désistements gauche et droite ont participé a cette bordelisation et un pays ingouvernable ! 2 solutions législatives 1 Seul tour pour éviter les magouilles = respect du vote des citoyens, gouverner par referendum afin d’éviter que les idéologies des uns et des autres prennent le pas sur l’avenir de la France, économique sociale industrielle énergétique. Ils doivent cesser de vouloir confisquer le pouvoir et les désirs du peuple. La meilleure façon de renforcer la démocratie est de donner la parole a ceux qui sont concernés, ça permettrait également d’arrêter d’avoir pléthore de ministres d’élus qui travaillent contre les intérêts du peuple, et ça nous fera des économies et moins de spectacles affligeants au sein de l’hémicycle.

Oui d'accord avec toi et je rajoute une interdiction de faire de la politique un métier, maximum 10ans pour tous, présidents, ministres, députés, sénateurs..

Et un salaire de 6000€ suffis à vivre, pas de 11 000€ supplémentaire par mois pour une secrétaire, pas de 7000€ supplémentaire par mois pour ces petit frais de transport et de restauration.

Ça serait un bon début..

Paille / Baobab le 06/10/2025 à 08:57

Garin qui parle de farce alors qu'elle incarne par sa manière d'aborder la politique et son état d'esprit la même manière de faire en plus pathétique, caricaturale et puéril l'action publique, marrante cette militante.

Salut le 06/10/2025 à 08:47
Sophie du 7 a écrit le 06/10/2025 à 08h23

La gauche s'étouffe, mais oublie de préciser qu'elle ne pèse que 25 pourcents de l'électorat nationale.

La démocratie, le respect de l'électeur, ça serait un gouvernement RN, point barre.

Bah en fait à partir du moment ou le RN ne souhaite pas sortir de l'Europe, t'aura juste une version macroniste avec une blonde au pouvoir..
Ça ne changera rien ..

Moua ha ha le 06/10/2025 à 08:42

De part le jeu des alliances et ou désistements gauche et droite ont participé a cette bordelisation et un pays ingouvernable ! 2 solutions législatives 1 Seul tour pour éviter les magouilles = respect du vote des citoyens, gouverner par referendum afin d’éviter que les idéologies des uns et des autres prennent le pas sur l’avenir de la France, économique sociale industrielle énergétique. Ils doivent cesser de vouloir confisquer le pouvoir et les désirs du peuple. La meilleure façon de renforcer la démocratie est de donner la parole a ceux qui sont concernés, ça permettrait également d’arrêter d’avoir pléthore de ministres d’élus qui travaillent contre les intérêts du peuple, et ça nous fera des économies et moins de spectacles affligeants au sein de l’hémicycle.

C'est moi le 06/10/2025 à 08:38

Quelle bande de clown quand même !
Y'a jamais eu autant de LR dans le gouvernement et c'est Retailleau qui se plaint le premier.

Bravo les policomiques !
Ni gauche, ni droite et ni oubli ni pardon, comme dirait l'autre mdr!

Titus69 le 06/10/2025 à 08:35

On voit se fissurer le "mirage" démocratique dans lequel on vit.

J'entend ce matin des supporters macronistes dirent qu'il ne faut déstabiliser le pays du fait des risques internationaux (la Russie par exemple). Comment se servir honteusement des problèmes internationaux pour faire de la petite politique intérieure ... si E. Macron et son ancien ministre des affaires étrangères avaient réellement été efficaces en plus cela se saurait depuis longtemps mais voilà ce sont les "papiers culs" du monde.

Comment on se sert régulièrement des "crises" (COVID, Ukraine etc etc) pour museler l'opinion et se maintenir alors que la situation interne explose.

Pitoyable?
Personnalités intellectuellement indigentes?
Oligarchie qui ne veulent pas rendre les rênes du pouvoir et s'accrochent contre la volonté des peuples quittent à dénaturer les Instances Démocratiques et à voter des Lois liberticides?
etc
etc

On voit derrière cette énième crise absurde que le verni pseudo-démocratique craque et révèle qu'il y a eu depuis des décennies un hold-up qui faisait que la Vème était une réelle constitution équilibrée et très "démocratique"

Lamentable mais avec des personnes au pouvoir elles même lamentables (uniquement préoccupées par leurs intérêts propres) le bilan ne peut être que celui là.

Les marionettes macronistes on les retrouve même à Lyon ! le 06/10/2025 à 08:27

Quant on voit la soumission de Rudigoz à Aulas on comprend que tout ce petit monde a bien mal évolué. Des braves toutous sans envergure.

Tout ça pour ça ! le 06/10/2025 à 08:24

Lecornu se tire une balle dans le pied et se grille pour bien longtemps. Les dégâts du macronisme auront été phénoménale. Bien triste époque.

Sophie du 7 le 06/10/2025 à 08:23

La gauche s'étouffe, mais oublie de préciser qu'elle ne pèse que 25 pourcents de l'électorat nationale.

La démocratie, le respect de l'électeur, ça serait un gouvernement RN, point barre.

Mdr le 06/10/2025 à 08:16

C’est le jeux des chaises musicales.
On prend les mêmes et on les change juste de ministère.
Attention à trop prendre les gens pour des cons ça fini par ce voir.

Catalan le 06/10/2025 à 08:14

la nomination de Bruno Le Maire a elle seule c est un véritable bras d honneur. Rien que pour cette provocation ce gouvernement doit être censuré .

Jean Michel Hélas le 06/10/2025 à 08:08

C'est toujours dans les vieux pots que l'on fait les meilleures confitures !
Croyez-moi.

