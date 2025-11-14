Lyon Politiques : Anaïs Belouassa-Cherifi, métropolitaines et le trumpisme de Jean-Michel Aulas - 14/11/25

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, la fondatrice du Lab des Idées publiques et de l'Equipe des Lyonnes Alexandra Carraz-Ceselli et l'élu de La Mulatière Maxime Bost interviennent sur les sujets suivants :
- Anaïs Belouassa-Cherifi a-t-elle raison de taper sur Grégory Doucet et le PS ?
- Des listes Coeur lyonnais aux métropolitaines ? La droite va-t-elle devoir se plier aux exigences de Jean-Michel Aulas ?
- Jean-Michel Aulas est-il vraiment un candidat trumpiste ?
Lyon Politiques est à retrouver tous les vendredis à 16h30 sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag. Partagez, réagissez sur les différents réseaux sociaux de LyonMag.
00:00 Introduction/Sommaire
00:36 Gauche unie derrière Grégory Doucet
13:00 Nouveau sondage
30:17 Fête des Lumières
Non, la "moitié des footeux" ne vient pas au stade en voiture.Signaler Répondre
Votre détestation de l'alternance politique ne doit pas vous faire confondre une opinion et un mensonge. On n''est pas loin du tout de la diffamation là !
Aulas ne s'est évidemment jamais réclamé du Trumpisme !Signaler Répondre
L'arrivée massive de migrants et autres délinquants fait baisser la moyenne des revenus, et donc le niveau de vie.Signaler Répondre
Sans compter la pression fiscale pesant sur les français pour financer la santé gratuite, le logement gratuit, l'école publique gratuite a des personnes inactives et oisives.
Vous ne comprenez visiblement plus rien à là politique!Signaler Répondre
Une élection, ça se joue sur quelques marqueurs idéologiques, deux ou trois idées clés, une personnalité, une rencontre avec la population, des soutiens, une présence médiatique...
Mais votre histoire de programme détaillé et vérifiable, c'est juste un truc de loosers ou de vieux. On ne gagne plus rien avec ces méthodes
Rien ne dit que le trumpisme réussira en Amérique. Il serait plus raisonnable pour JMA de se garder de toute référence au style du président des Etats-Unis.Signaler Répondre
Allez Jean Mimi, surtout t’occupes pas de Doucet et ses affidés… ils sont tous morts!Signaler Répondre
Quand ils disent que tu n’as pas de programme, tout le monde se marre, s’ils n’ont pas encore compris que tu allais réparer toutes leurs niaiseries et âneries nombreuses qu’ils ont faites, c’est à mourir de rire …et si ils pensent que l’élection se joue sur la végétalisation de l’espace urbain, alors là tu peux dormir tranquille !
Cela ne change rien à la pertinence de l'analyse et cela change avec les propos insipides et même dégradants des footeux en soutien d'Aulas, en extase devant leur gourou.Signaler Répondre
Ecrite par un humain ou une IA, ça reste une excellente analyse.Signaler Répondre
Pour assurer la "gratuité" des transports, il serait obligé d'augmenter le poids de cette parafiscalité sur les entreprises. Un (ex) chef d'entreprise - lucide pragmatique réaliste - oserait ? Allons donc !Signaler Répondre
De toute façon il est inutile de discuter du sexe des anges tant que ces messieurs dames n'ont pas publié chacun leur programme détaillé.
Quand vous allez au restaurant, vous commandez avant d'avoir lu la carte ?
A Decines, il se serait donc préoccupé du climat où la majorité des footeux viennent en bagnoles et où 150ha de terres agricoles ont été bétonnées, tout ça pour un objectif dérisoire pour l'humanité,le spectacle du foot!Signaler Répondre
Je rejoins leur analyse : ABC et NPG vont voler quelques précieux points de pourcentage à Doucet, c'est certain.Signaler Répondre
Son score risque même d'être assez humiliant pour un maire sortant...
Vous n'êtes donc plus capable de distinguer un texte écrit par un humain d'un texte généré par ChatGPT (ou Gemini, j'avoue que j'ai un petit doute sur l'IA qui a produit ce texte) !!!Signaler Répondre
ah les petites main de doudou de mettent au clavier pour allumer des contre feux.Signaler Répondre
doudou tu nous,as méprisé. la ville est devenu un immense médium on ne sait plus par où passer entre les voies rétrécies, les vélos et trottinettes dans tous les sens sans respect du code de la route. les habitants de la périphéries ne peuvent plus,approcher ta citadelle. nous sommes pris pour des,salauds de pollueurs. doudou tu ne t ai jamais posé la question pour savoir pourquoi on préfère la voiture au vélo. De l air bordel de l air.
Et qui écrit mal, c'est dire.Signaler Répondre
Bon sinon, Trump n'est pas libéral.. c'est pourquoi nos élites le diabolisent.
Aulas l'est et n'est que ça, il est du bord qui se dit à l'écoute et dépend Trump en dictateur.. la comparaison, il n'y a que LFI pour oser.
Ca rejoint in-fine le com' de diodidi.. de la communication en plein, pour dénigrer à l'emporte-pièce.. mais niveau proposition et cohérence c'est 0/20 pour tout le monde.
Bah sauf pour Doucet, qui déplait peut-être mais mène une politique.
Dure démocratie, où les plus intelligents ne peuvent voter que pour les moins pires.
Comme si les écolos allaient empêcher le réchauffement climatique... Pathétique !Signaler Répondre
Qui vous dit que JMA ne se préoccupe pas du climat ? Il n' en fait pas une posture idéologique tout simplement. Je préfère un chef d'entreprise pragmatique et réaliste dans les solutions apportées, sans oublier sa lucidité quant a l urgence de remettre de la sécurité a LYON, condition impérative pour son développement et son attrait.Signaler Répondre
JMA❤️❤️❤️
Bravo excellente analyse.Signaler Répondre
L'écologie punitive et le tout vélo, a fait son effetSignaler Répondre
Les personnes d'un âge réagissent, pas comme les 2 verts que l'on a comme dirigeant , le ras le bol des bordure de trottoir
Guignol se présenterait, et il ferait mieux que Greg
> Jean-Michel Aulas arrive à 47 % alors qu’il n’a presque rien dit, sinon quelques promesses vagues,Signaler Répondre
Bah quand on reste dans le vague on ne prend pas de risques, c’est comme le ni droite ni gauche de Macron ou chacun pouvait imaginer tout et n’importe quoi, à la fin si on est élu le naturel revient au galop. Étonnant par contre combien tant de personnes qui clament haut et fort détester Macron sont attirées par la même absence d’engagement clair chez Aulas.
Excellente analyseSignaler Répondre
Ce qui frappe dans cette campagne, ce sont les sondages. Ils s’envolent sans programme réel. Jean-Michel Aulas arrive à 47 % alors qu’il n’a presque rien dit, sinon quelques promesses vagues, souvent impossibles à tenir ou qui ne relèvent même pas des compétences d’un maire. Et pourtant, beaucoup y voient une solution à tout : les mobilités, l’attractivité et même une forme d’espoir personnel. On sent là un vrai désarroi collectif. Comme si une figure rassurante, 78 ans, ancien patron respecté, pouvait régler d’un coup des problèmes qui dépassent largement la mairie de Lyon. On parle de revenir à la voiture, d’arrêter la végétalisation ou certains investissements essentiels : des décisions séduisantes à court terme, mais qui ignorent les contraintes réelles que la ville va affronter.Signaler Répondre
Car Lyon subira le réchauffement climatique, la baisse du niveau de vie, les tensions économiques. Aucun maire ne peut y échapper, quel qu’il soit. La déception sera donc forte, forcément.
Le plus inquiétant, au fond, est de voir à quel point la communication remplace le projet. Comme si une image, un nom ou un récit suffisait désormais à prendre le pas sur la réalité. C’est ce glissement-là qui devrait nous interroger. Voter sur des promesses qui n’engagent rien, alors que tout, autour de nous, exige au contraire lucidité et sérieux
Le gars qui écrit 1000 fois mieux qu'il ne parle ?Signaler Répondre
Doucet est politiquement mort, tout le monde l'a bien compris !Signaler Répondre
C’est mieux sans FaridSignaler Répondre