Ce restaurant prisé de la galerie marchande de Saint-Genis 2 fermé en urgence : denrées périmées et hygiène déplorable au menu

Ce jeudi, la préfecture du Rhône annonce la fermeture administrative du Woko de la galerie marchande de Saint-Genis 2, à Saint-Genis-Laval.

Le restaurant asiatique n'a pas convaincu les agents ayant réalisé sur place un contrôle d'hygiène ce mardi. Ces derniers ont relevé "des manquements graves aux règles d'hygiène".

Et la liste fait froid dans le dos : présence de blattes vivantes et mortes dans les locaux de production et de stockage, défaut de maintenance et de nettoyage des locaux, mauvaises conditions de stockage et conservation des matières premières et des denrées travaillées, détention de denrées périmées, absence de formation aux bonnes pratiques d'hygiène du personnel…

Situation d'autant plus alarmante qu'une première mise en demeure avait été faite le 13 novembre dernier, et que la DDPP estime que "la situation sanitaire s'est dégradée" depuis. Une cinquantaine de mesures correctives ont été adressées au gérant du Woko de Saint-Genis 2, qui ne pourra pas rouvrir ses portes tant qu'elles n'auront pas été mises en place et constatées par un agent lors d'une nouvelle inspection sollicitée.