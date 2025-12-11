Faits Divers

Ce restaurant prisé de la galerie marchande de Saint-Genis 2 fermé en urgence : denrées périmées et hygiène déplorable au menu

Les contrôles de la DDPP n'épargnent personne.

Ce jeudi, la préfecture du Rhône annonce la fermeture administrative du Woko de la galerie marchande de Saint-Genis 2, à Saint-Genis-Laval.

Le restaurant asiatique n'a pas convaincu les agents ayant réalisé sur place un contrôle d'hygiène ce mardi. Ces derniers ont relevé "des manquements graves aux règles d'hygiène".

Et la liste fait froid dans le dos : présence de blattes vivantes et mortes dans les locaux de production et de stockage, défaut de maintenance et de nettoyage des locaux, mauvaises conditions de stockage et conservation des matières premières et des denrées travaillées, détention de denrées périmées, absence de formation aux bonnes pratiques d'hygiène du personnel…

Situation d'autant plus alarmante qu'une première mise en demeure avait été faite le 13 novembre dernier, et que la DDPP estime que "la situation sanitaire s'est dégradée" depuis. Une cinquantaine de mesures correctives ont été adressées au gérant du Woko de Saint-Genis 2, qui ne pourra pas rouvrir ses portes tant qu'elles n'auront pas été mises en place et constatées par un agent lors d'une nouvelle inspection sollicitée.

2 commentaires
avatar
kool le 11/12/2025 à 15:08

Et avec ça,je vous mets une bonne gastro avant les fêtes ?

avatar
aimelyon le 11/12/2025 à 15:01

Pas étonnant.

avatar
Ex Précisions le 11/12/2025 à 13:48

Il avaient du stock de protéines d'avance ;-)
Il faut toujours se méfier de l'aspect extérieur, surtout pour manger !

avatar
patpat le 11/12/2025 à 13:45

Et bien ce n'est pas dommage !!! 3 intoxications alimentaire à la maison suite à une commande chez eux ... bien content d'avoir fait un signalement

