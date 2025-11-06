Municipales à Lyon : premier meeting pour Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI) aux côtés de Clémence Guetté

La députée LFI de la 1ère circonscription du Rhône, qui vise la mairie de Lyon, donnera son premier meeting à la salle In-Sted dans le 3e arrondissement. Pour l'occasion, elle partagera la scène avec la députée Clémence Guetté, figure de la France insoumise.

Proche de Jean-Luc Mélenchon, Anaïs Belouassa-Cherifi avait pu compter sur l'état-major insoumis en 2024 pour sa campagne des législatives. ABC avait notamment pu compter sur un bain de foule avec Sébastien Delogu à Gerland.

Créditée de 10% d'intentions de vote dans le sondage OpinionWay de LyonMag, Anaïs Belouassa-Cherifi est encore loin de concurrencer Grégory Doucet (24%) et voit même la menace Nathalie Perrin-Gilbert (7%) dans son rétroviseur. Signe que sa campagne baptisée "Faire mieux pour Lyon" doit désormais s'accélérer avec ce meeting.