Politique

Municipales à Lyon : premier meeting pour Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI) aux côtés de Clémence Guetté

Municipales à Lyon : premier meeting pour Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI) aux côtés de Clémence Guetté
Municipales à Lyon : premier meeting pour Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI) aux côtés de Clémence Guetté - LyonMag

Déclarée candidate il y a deux semaines, Anaïs Belouassa-Cherifi lance sa campagne ce jeudi.

La députée LFI de la 1ère circonscription du Rhône, qui vise la mairie de Lyon, donnera son premier meeting à la salle In-Sted dans le 3e arrondissement. Pour l'occasion, elle partagera la scène avec la députée Clémence Guetté, figure de la France insoumise.

Proche de Jean-Luc Mélenchon, Anaïs Belouassa-Cherifi avait pu compter sur l'état-major insoumis en 2024 pour sa campagne des législatives. ABC avait notamment pu compter sur un bain de foule avec Sébastien Delogu à Gerland.

Créditée de 10% d'intentions de vote dans le sondage OpinionWay de LyonMag, Anaïs Belouassa-Cherifi est encore loin de concurrencer Grégory Doucet (24%) et voit même la menace Nathalie Perrin-Gilbert (7%) dans son rétroviseur. Signe que sa campagne baptisée "Faire mieux pour Lyon" doit désormais s'accélérer avec ce meeting.

Tags :

Anaïs Belouassa

municipales 2026 à Lyon

20 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
FGmichel le 06/11/2025 à 11:36
LFI 69 a écrit le 06/11/2025 à 08h25

LFI sera la première force de gauche en France, Lyon n'y échappera pas.

Compte la dessus et bois de l'eau fraiche

Signaler Répondre
avatar
arko le 06/11/2025 à 11:35

LFI veut détruire la France ne voté pas pour ce parti car il sont pour les crimes les terroristes et toute la délinquance écouter les débats ils ne respectent rien ni personne avec leur gourou melanchon il sont pas humain c'est des destructeurs

Signaler Répondre
avatar
Ben alors le 06/11/2025 à 11:32

il n'y a pas Delogu !!
Oups j'avais oublié que les vacances scolaires de la Toussaint étaient terminées

Signaler Répondre
avatar
LillySol le 06/11/2025 à 11:05

LFI veut la destruction de notre pays

Signaler Répondre
avatar
Cordon sanitaire le 06/11/2025 à 10:29

Appel à tout les partis démocratiques.
Unissez-vous pour combattre ce parti nauséabond et dangereux pour notre pays.

Signaler Répondre
avatar
Pimmy le 06/11/2025 à 10:29
LFI 69 a écrit le 06/11/2025 à 08h25

LFI sera la première force de gauche en France, Lyon n'y échappera pas.

avec 07 %🤣 !! 07/20 au bac c’est même pas le rattrapage !! mais bon certain d’entre eux ne savent même pas lire … 😆. tout le monde à le droit de vivre avec de l espoir .

Signaler Répondre
avatar
Extramadour le 06/11/2025 à 10:05

L'affiche est tout un programme. Comme chez Barbie, on rase gratis. Très 70's USA.
Photogéniques, et même très photogéniques (cela compte). Un vrai coup de jeune(s) dans l'iconographie militante.

Signaler Répondre
avatar
Jean Moulin ! le 06/11/2025 à 09:13
LFI 69 a écrit le 06/11/2025 à 08h25

LFI sera la première force de gauche en France, Lyon n'y échappera pas.

LFI est la derniere force de gauche en France, Lyon resistera à ce fascisme !

Signaler Répondre
avatar
frérot ! le 06/11/2025 à 09:10
LFI 69 a écrit le 06/11/2025 à 08h25

LFI sera la première force de gauche en France, Lyon n'y échappera pas.

LFI = la meute et les complice du mal !

Signaler Répondre
avatar
Mecs à sacoche le 06/11/2025 à 09:04
LFI 69 a écrit le 06/11/2025 à 08h25

LFI sera la première force de gauche en France, Lyon n'y échappera pas.

Assurer la tranquillité publique des lyonnais avec une police municipale désarmée qui ne pourra pas s'appuyer sur des caméras pour détecter les incivilités et actes de délinquance : tout un programme et un geste vers certains milieux...

Signaler Répondre
avatar
CrazyHaine le 06/11/2025 à 08:55
LFI 69 a écrit le 06/11/2025 à 08h25

LFI sera la première force de gauche en France, Lyon n'y échappera pas.

C'est davantage une force factieuse et totalitaire qu'autre chose. 💀

Signaler Répondre
avatar
Alouf le 06/11/2025 à 08:52
LFI 69 a écrit le 06/11/2025 à 08h25

LFI sera la première force de gauche en France, Lyon n'y échappera pas.

Première force de gauche, certainement, mais comme dit le proverbe :
Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois.

Signaler Répondre
avatar
Aulas a rassemblé plus de 1000 personnes le 06/11/2025 à 08:50
gloubi a écrit le 06/11/2025 à 08h11

capacité : jusqu'à 200 personnes ...........pas la foule des grands soirs

Et encore, tout le monde n'a pas pu rentrer dans la salle !

Signaler Répondre
avatar
mdr le 06/11/2025 à 08:34
LFI 69 a écrit le 06/11/2025 à 08h25

LFI sera la première force de gauche en France, Lyon n'y échappera pas.

avec 07 %🤣 !! 07/20 au bac c’est même pas le rattrapage !! mais bon certain d’entre eux ne savent même pas lire … 😆. tout le monde à le droit de vivre avec de l espoir .

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 06/11/2025 à 08:25

LFI sera la première force de gauche en France, Lyon n'y échappera pas.

Signaler Répondre
avatar
:( le 06/11/2025 à 08:14

lyonmag on sait que vous avez commencé (alors que c'est interdit) votre soutien à la campagne de la france soumise. mais malgré tous vos efforts ils vont se prendre une avoinée. et ça sera un régal de vous voir chialer !

Signaler Répondre
avatar
Du respect pour Aulas le 06/11/2025 à 08:13

Elle au moins aura la dessence de ne pas critiquer l'âge du favori de la prochaine municipale lyonnaise.

Et pas seulement parce que c'est pénalement interdit. Mais surtout parce que Maximus Mélenchon est à peine plus jeune que JMA...

Signaler Répondre
avatar
gloubi le 06/11/2025 à 08:11

capacité : jusqu'à 200 personnes ...........pas la foule des grands soirs

Signaler Répondre
avatar
Les Fachos Incultes le 06/11/2025 à 07:56

Un spectacle comique en perspective.

À la soupe !

Signaler Répondre
avatar
viandooor le 06/11/2025 à 07:54

Cool ! J'espère qu'il y aura un maximum de drapeaux palestiniens !

Signaler Répondre
avatar
Akcline le 06/11/2025 à 07:29

Bon courage, ce qui est plus drôle (et désespérant), c'est de lire les commentaires.

Signaler Répondre
avatar
Karl le 06/11/2025 à 07:01

Quand on voit les soutiens parfois il vaut mieux ne rien avoir. Delogu que dire à part que cela peut donner espoir aux personnes ayant des capacités intellectuelles limitées.
Quant à Clémence Guetté, lors de ses prises de paroles, on voit très bien qu'elle ne croit pas en ce qu'elle dit. Et pour cause, 9 fois sur 10, elle sort une ânerie même quand elle donne l'heure.

Signaler Répondre
avatar
Gauche horrible le 06/11/2025 à 06:51

Front républicain face à ce parti et à cette menace qui détruit notre démocratie et nos institutions. Pas de place pour le chaos en France! LFI est le plus grand danger

Signaler Répondre
avatar
AntiLFI le 06/11/2025 à 06:47

Il faut lutter contre ce partie de chaos et de haine, et qui, au 2nd tour fera l'union avec les ecolos.
Un candidat ne sera pas dans cette compromission. J'espère qu'il gagnera.
Lyon ne mérite pas l'extrême gauche.
Et en 2027, on envoie définitivement leur dangereux gourou aux oubliettes de la politique des compromissions.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.