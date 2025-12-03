Trop de comptes trolls visent Pierre Oliver sur les réseaux sociaux : le maire du 2e arrondissement de Lyon demande aux écologistes de cesser

Dans un communiqué ce mercredi, le maire LR du 2e arrondissement de Lyon, soutien de Jean-Michel Aulas pour la campagne des municipales, dénonce la multiplication des comptes trolls et parodiques le ciblant, notamment sur X et sur TikTok.

Pierre Oliver cite notamment le compte "Pierrot Oliver", créé en novembre et qui se moque essentiellement de lui à travers des posts quotidiens.

L'union de la droite et du centre derrière Jean-Mimi : tous à la soupe ! pic.twitter.com/ptpi0HUmK4 — Pierrot OLIVER (@PierrotOliver69) November 29, 2025

"Plusieurs éléments concordants laissent penser que ces initiatives émanent de soutiens directs ou indirects de Grégory Doucet et de Bruno Bernard", accuse le conseiller municipal, qui indique que les seuls abonnés identifiés à l'un de ces comptes anonymes sont des adjoints ou des proches du maire et du président de la Métropole de Lyon.

Pierre Oliver invite donc les écologistes "à mettre un terme à ces pratiques, qui n'ont pas leur place dans une campagne électorale digne de notre ville. Cette stratégie qui consiste à ridiculiser ou humilier des adversaires politiques, est indigne de la hauteur que l'on pourrait attendre d'équipes sortantes".

Le maire du 2e pointe aussi du doigt le fait que les comptes présumés pro-écologistes utilise le réseau social X, "que ces mêmes responsables affirmaient avoir quitté pour des raisons idéologiques".

Pierre Oliver a déjà fait fermer par Meta un faux compte après signalement. Il n'est pas dit que X soit autant à l'écoute de ses plaintes.