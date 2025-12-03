Politique

Trop de comptes trolls visent Pierre Oliver sur les réseaux sociaux : le maire du 2e arrondissement de Lyon demande aux écologistes de cesser

Très actif sur les réseaux sociaux, Pierre Oliver n'aime pas la critique anonyme.

Dans un communiqué ce mercredi, le maire LR du 2e arrondissement de Lyon, soutien de Jean-Michel Aulas pour la campagne des municipales, dénonce la multiplication des comptes trolls et parodiques le ciblant, notamment sur X et sur TikTok.

Pierre Oliver cite notamment le compte "Pierrot Oliver", créé en novembre et qui se moque essentiellement de lui à travers des posts quotidiens.

"Plusieurs éléments concordants laissent penser que ces initiatives émanent de soutiens directs ou indirects de Grégory Doucet et de Bruno Bernard", accuse le conseiller municipal, qui indique que les seuls abonnés identifiés à l'un de ces comptes anonymes sont des adjoints ou des proches du maire et du président de la Métropole de Lyon.

Pierre Oliver invite donc les écologistes "à mettre un terme à ces pratiques, qui n'ont pas leur place dans une campagne électorale digne de notre ville. Cette stratégie qui consiste à ridiculiser ou humilier des adversaires politiques, est indigne de la hauteur que l'on pourrait attendre d'équipes sortantes".

Le maire du 2e pointe aussi du doigt le fait que les comptes présumés pro-écologistes utilise le réseau social X, "que ces mêmes responsables affirmaient avoir quitté pour des raisons idéologiques".

Pierre Oliver a déjà fait fermer par Meta un faux compte après signalement. Il n'est pas dit que X soit autant à l'écoute de ses plaintes.

coup de chaud coup de sang le 03/12/2025 à 15:32
Gerard et Roland de Lyon a écrit le 03/12/2025 à 13h40

Faut dire qu’avec son thermomètre , il nous a bien fait rire !!!
37, 2 degrés le matin!
On se serait cru dans un film !
Plus sérieusement la réouverture de la montée Saint Sébastien…. fallait l’inventer !
En plus, inféodé à Monsieur le président corrupteur de tous les maires d’Auvergne !!
y’a de quoi se marrer avec Pierrot !

qu’est ce qui vaut mieux : faire rire avec un thermomètre ou pleurer avec l’étendage à panosses à 1,6 million d’euros place Bellecour ?

Les écolos sont perdus le 03/12/2025 à 15:22

Ils n'ont plus d'idées, plus de chefs et plus d'avenir !

Charité bien ordonnée commence par soi-même le 03/12/2025 à 15:21

Faut quand même avouer qu’il y met du sien, et en grande quantité. Comme le coup du thermomètre par exemple, là on était au top.

pour faire un portrait à charge avec finesse…… le 03/12/2025 à 15:21
MARCOPAULO a écrit le 03/12/2025 à 13h52

P O c'est un petit monsieur en trottinette .... déambulant principalement dans le quartier d 'Ainay chez les "co -sanguins" de la bourgeoisie décadente son électorat de prédilection . avec le look et l 'esprit des années 70 / 80 . costume étriqué comme l'esprit
après avoir dit "pique pendre" sur JMA et son entourage de baltringues .... le voila son plus fidèle soutien comme la corde tient le pendu pour avoir un poste d 'adjoint à la mairie centrale ....quelle honte quelle indignité . ce petit marquis ne sera jamais grand .... même à l 'ombre du vieux JMA qui le torpille dès qu 'il le peut ...

… n’est pas Saint-Simon qui veut.

Idiocratie le 03/12/2025 à 14:59
Romulus a écrit le 03/12/2025 à 14h32

En même temps il faut bien admettre qu’il est tellement ridicule à travers ses vidéos
le premier maire youtubeur de France qui se donne totalement pour papi zinzin dans l’espoir d’être adjoint de celui ci
c’est assez affligeant

ouais Papy est zinzin.
Mais Juninho tirait des beaux coup francs et je suis contre le compost.
Donc je vote Aulas.

J'adore le 03/12/2025 à 14:55

J'adore.

C'est mérité au vu de ses publications sur son vrai compte.

???!? le 03/12/2025 à 14:54
dans tes rêves a écrit le 03/12/2025 à 14h12

ca va piquer quand tu te reveilleras

qui parle tout seul ?
C'est toi Pierre O. ????

Ex Précisions le 03/12/2025 à 14:48

Le nez de clown c'est marrant ;-)
Les écolos l'ont mauvaise comme ils vont se faire aplatir et éjecter dans 4 mois, du coup ils font n'importe quoi mais comme d'habitude...

Romulus le 03/12/2025 à 14:32

En même temps il faut bien admettre qu’il est tellement ridicule à travers ses vidéos
le premier maire youtubeur de France qui se donne totalement pour papi zinzin dans l’espoir d’être adjoint de celui ci
c’est assez affligeant

Rien d'étonnant le 03/12/2025 à 14:24

Quand on voit le nombre de trolls cireurs de pompes écolos ici, leur méthode, leur mépris, leur mauvaise foi, leur arrogance qui met en avant leur aveuglement et sectarisme.

dans tes rêves le 03/12/2025 à 14:12

ca va piquer quand tu te reveilleras

50 nuances de droite dans l'Histoire de Lyon le 03/12/2025 à 14:10
Au clair de la Lune, mon ami Pierre O. a écrit le 03/12/2025 à 13h24

"Je vous demande de vous arrêter"
Edouard Balladur en 1995 et Pierre Oliver en 2025

"Je vous demande de...." (baille et puis s'endort)
Raymond Barre
"Je vous demande de bien tirer vos coups francs"
Jean Michel Aulas
"Je vous demande de me croire, Monsieur le Juge"
Michel Noir
"Je vous demande de faire passer l'autoroute dans le Vieux Lyon"
Louis Pradel
"Je vous demande le nom de vos complices, monsieur Moulin"
Klaus B.

Bien, bien vrai le 03/12/2025 à 14:09
LFI 69 a écrit le 03/12/2025 à 13h24

Et les trolls anti Doucet qui ne votent même pas à Lyon sur Lyonmag, on en parle ?

Comme toi par hazard!😂

MARCOPAULO le 03/12/2025 à 13:52

P O c'est un petit monsieur en trottinette .... déambulant principalement dans le quartier d 'Ainay chez les "co -sanguins" de la bourgeoisie décadente son électorat de prédilection . avec le look et l 'esprit des années 70 / 80 . costume étriqué comme l'esprit
après avoir dit "pique pendre" sur JMA et son entourage de baltringues .... le voila son plus fidèle soutien comme la corde tient le pendu pour avoir un poste d 'adjoint à la mairie centrale ....quelle honte quelle indignité . ce petit marquis ne sera jamais grand .... même à l 'ombre du vieux JMA qui le torpille dès qu 'il le peut ...

mamipouzo le 03/12/2025 à 13:44

Charles de Gaulle qualifiait cela "politique de boules puantes"

MARCOPAULO le 03/12/2025 à 13:41

SI PIERRE OLIVER n 'était pas un clown ( ce qu'il est vraiment ) et pour avoir assisté à deux réunions des commerçants de la presqu'ile .... il n 'y aurait pas profusion de ces faux comptes ... bien lamentable tout ça

Gerard et Roland de Lyon le 03/12/2025 à 13:40

Faut dire qu’avec son thermomètre , il nous a bien fait rire !!!
37, 2 degrés le matin!
On se serait cru dans un film !
Plus sérieusement la réouverture de la montée Saint Sébastien…. fallait l’inventer !
En plus, inféodé à Monsieur le président corrupteur de tous les maires d’Auvergne !!
y’a de quoi se marrer avec Pierrot !

Hehe le 03/12/2025 à 13:37
LFI 69 a écrit le 03/12/2025 à 13h24

Et les trolls anti Doucet qui ne votent même pas à Lyon sur Lyonmag, on en parle ?

Ils ne prétendent pas se faire passer pour Doucet les commentateurs sur LM, si ?

Traveler le 03/12/2025 à 13:35

Doucet bye
hors de question que les bobos gauchos remettent le couvert

LFI 69 le 03/12/2025 à 13:24

Et les trolls anti Doucet qui ne votent même pas à Lyon sur Lyonmag, on en parle ?

Au clair de la Lune, mon ami Pierre O. le 03/12/2025 à 13:24

"Je vous demande de vous arrêter"
Edouard Balladur en 1995 et Pierre Oliver en 2025

sans blague le 03/12/2025 à 13:13

les trolls sur lyonmag sa l’arrange bien Doucet a le soutien de la population lyonnaise on a besoin des trolls 2026 lyon restera vert

