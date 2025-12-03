Trop de comptes trolls visent Pierre Oliver sur les réseaux sociaux : le maire du 2e arrondissement de Lyon demande aux écologistes de cesser

Dans un communiqué ce mercredi, le maire LR du 2e arrondissement de Lyon, soutien de Jean-Michel Aulas pour la campagne des municipales, dénonce la multiplication des comptes trolls et parodiques le ciblant, notamment sur X et sur TikTok.
Pierre Oliver cite notamment le compte "Pierrot Oliver", créé en novembre et qui se moque essentiellement de lui à travers des posts quotidiens.
L'union de la droite et du centre derrière Jean-Mimi : tous à la soupe ! pic.twitter.com/ptpi0HUmK4— Pierrot OLIVER (@PierrotOliver69) November 29, 2025
"Plusieurs éléments concordants laissent penser que ces initiatives émanent de soutiens directs ou indirects de Grégory Doucet et de Bruno Bernard", accuse le conseiller municipal, qui indique que les seuls abonnés identifiés à l'un de ces comptes anonymes sont des adjoints ou des proches du maire et du président de la Métropole de Lyon.
Pierre Oliver invite donc les écologistes "à mettre un terme à ces pratiques, qui n'ont pas leur place dans une campagne électorale digne de notre ville. Cette stratégie qui consiste à ridiculiser ou humilier des adversaires politiques, est indigne de la hauteur que l'on pourrait attendre d'équipes sortantes".
Le maire du 2e pointe aussi du doigt le fait que les comptes présumés pro-écologistes utilise le réseau social X, "que ces mêmes responsables affirmaient avoir quitté pour des raisons idéologiques".
Pierre Oliver a déjà fait fermer par Meta un faux compte après signalement. Il n'est pas dit que X soit autant à l'écoute de ses plaintes.
qu’est ce qui vaut mieux : faire rire avec un thermomètre ou pleurer avec l’étendage à panosses à 1,6 million d’euros place Bellecour ?Signaler Répondre
Ils n'ont plus d'idées, plus de chefs et plus d'avenir !Signaler Répondre
Faut quand même avouer qu’il y met du sien, et en grande quantité. Comme le coup du thermomètre par exemple, là on était au top.Signaler Répondre
… n’est pas Saint-Simon qui veut.Signaler Répondre
ouais Papy est zinzin.Signaler Répondre
Mais Juninho tirait des beaux coup francs et je suis contre le compost.
Donc je vote Aulas.
J'adore.Signaler Répondre
C'est mérité au vu de ses publications sur son vrai compte.
qui parle tout seul ?Signaler Répondre
C'est toi Pierre O. ????
Le nez de clown c'est marrant ;-)Signaler Répondre
Les écolos l'ont mauvaise comme ils vont se faire aplatir et éjecter dans 4 mois, du coup ils font n'importe quoi mais comme d'habitude...
En même temps il faut bien admettre qu’il est tellement ridicule à travers ses vidéosSignaler Répondre
le premier maire youtubeur de France qui se donne totalement pour papi zinzin dans l’espoir d’être adjoint de celui ci
c’est assez affligeant
Quand on voit le nombre de trolls cireurs de pompes écolos ici, leur méthode, leur mépris, leur mauvaise foi, leur arrogance qui met en avant leur aveuglement et sectarisme.Signaler Répondre
ca va piquer quand tu te reveillerasSignaler Répondre
"Je vous demande de...." (baille et puis s'endort)Signaler Répondre
Raymond Barre
"Je vous demande de bien tirer vos coups francs"
Jean Michel Aulas
"Je vous demande de me croire, Monsieur le Juge"
Michel Noir
"Je vous demande de faire passer l'autoroute dans le Vieux Lyon"
Louis Pradel
"Je vous demande le nom de vos complices, monsieur Moulin"
Klaus B.
Comme toi par hazard!😂Signaler Répondre
P O c'est un petit monsieur en trottinette .... déambulant principalement dans le quartier d 'Ainay chez les "co -sanguins" de la bourgeoisie décadente son électorat de prédilection . avec le look et l 'esprit des années 70 / 80 . costume étriqué comme l'espritSignaler Répondre
après avoir dit "pique pendre" sur JMA et son entourage de baltringues .... le voila son plus fidèle soutien comme la corde tient le pendu pour avoir un poste d 'adjoint à la mairie centrale ....quelle honte quelle indignité . ce petit marquis ne sera jamais grand .... même à l 'ombre du vieux JMA qui le torpille dès qu 'il le peut ...
Charles de Gaulle qualifiait cela "politique de boules puantes"Signaler Répondre
SI PIERRE OLIVER n 'était pas un clown ( ce qu'il est vraiment ) et pour avoir assisté à deux réunions des commerçants de la presqu'ile .... il n 'y aurait pas profusion de ces faux comptes ... bien lamentable tout çaSignaler Répondre
Faut dire qu’avec son thermomètre , il nous a bien fait rire !!!Signaler Répondre
37, 2 degrés le matin!
On se serait cru dans un film !
Plus sérieusement la réouverture de la montée Saint Sébastien…. fallait l’inventer !
En plus, inféodé à Monsieur le président corrupteur de tous les maires d’Auvergne !!
y’a de quoi se marrer avec Pierrot !
Ils ne prétendent pas se faire passer pour Doucet les commentateurs sur LM, si ?Signaler Répondre
Doucet byeSignaler Répondre
hors de question que les bobos gauchos remettent le couvert
Et les trolls anti Doucet qui ne votent même pas à Lyon sur Lyonmag, on en parle ?Signaler Répondre
"Je vous demande de vous arrêter"Signaler Répondre
Edouard Balladur en 1995 et Pierre Oliver en 2025
les trolls sur lyonmag sa l’arrange bien Doucet a le soutien de la population lyonnaise on a besoin des trolls 2026 lyon restera vertSignaler Répondre