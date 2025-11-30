Municipales à Lyon : Alexandre Dupalais (UDR-RN) choisit le 8e arrondissement et veut en faire un "poumon économique"

Puisqu'Alexandre Dupalais, candidat UDR soutenu par le RN, se présentera également dans le 8e, en plus de la mairie centrale avec sa liste "Retrouver Lyon". C'est le premier - et peut-être le seul - candidat déclaré à la Ville de Lyon qui choisit, malgré la réforme de la loi PLM, d'également conduire une liste dans un arrondissement.

Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, l'avocat promet de "mettre un terme" à l'insécurité liée au narcotrafic et aux fusillades en déployant "5 postes de police municipale d'ultra-proximité".

Le 8e arrondissement "doit devenir l'un des poumons économiques de Lyon" poursuit Alexandre Dupalais, qui veut y "développer une industrie cinématographique à taille européenne".

Le candidat du parti d'Eric Ciotti annonce aussi sa volonté de rouvrir à la circulation dans les deux sens l'avenue Rockefeller, le déblocage de l'avenue des Frères Lumière et la création d'une brigade antitag.