Municipales à Lyon : Alexandre Dupalais (UDR-RN) choisit le 8e arrondissement et veut en faire un "poumon économique"

Puisqu'Alexandre Dupalais, candidat UDR soutenu par le RN, se présentera également dans le 8e, en plus de la mairie centrale avec sa liste "Retrouver Lyon". C'est le premier - et peut-être le seul - candidat déclaré à la Ville de Lyon qui choisit, malgré la réforme de la loi PLM, d'également conduire une liste dans un arrondissement.
Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, l'avocat promet de "mettre un terme" à l'insécurité liée au narcotrafic et aux fusillades en déployant "5 postes de police municipale d'ultra-proximité".
Le 8e arrondissement "doit devenir l'un des poumons économiques de Lyon" poursuit Alexandre Dupalais, qui veut y "développer une industrie cinématographique à taille européenne".
Le candidat du parti d'Eric Ciotti annonce aussi sa volonté de rouvrir à la circulation dans les deux sens l'avenue Rockefeller, le déblocage de l'avenue des Frères Lumière et la création d'une brigade antitag.
Le 8e concentre les défis que nous relèverons pour #RetrouverLyon : rétablissement de la sécurité, défense de notre économie locale, de notre cadre de vie et de nos services publics.— Alexandre Dupalais (@a_dupalais) November 29, 2025
Face à l’abandon des verts et au danger LFI, nous ferons du 8e le moteur du renouveau de Lyon ! pic.twitter.com/6kdvOHnuOL
Il veut faire du 8ème arrondissement un vrai poumon économique ?Signaler Répondre
Pourquoi pas car, côté économique y a du shite à foison et beaucoup d'.alvéoles pulmonaires qui en consomment . 1 pierre 2 coups 🤔
qui n'incarne rien du tout. Il est bien sympa, mais bon...Signaler Répondre
5 postes de police municipale d'ultra-proximité il faut avoir les moyens financiers et humains pour ça.Signaler Répondre
Pourquoi ne pas insister sur la police nationale, c'est son job non ? Je sais pour ça il faut attendre de changer de président...