Municipales à Lyon : Alexandre Dupalais (UDR-RN) choisit le 8e arrondissement et veut en faire un "poumon économique"

Le 8e arrondissement de Lyon, historiquement celui choisi par les candidats FN puis RN comme Christophe Boudot ou encore Agnès Marion en 2020, ne dérogera pas à la règle en 2026.

Puisqu'Alexandre Dupalais, candidat UDR soutenu par le RN, se présentera également dans le 8e, en plus de la mairie centrale avec sa liste "Retrouver Lyon". C'est le premier - et peut-être le seul - candidat déclaré à la Ville de Lyon qui choisit, malgré la réforme de la loi PLM, d'également conduire une liste dans un arrondissement.

Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, l'avocat promet de "mettre un terme" à l'insécurité liée au narcotrafic et aux fusillades en déployant "5 postes de police municipale d'ultra-proximité".

Le 8e arrondissement "doit devenir l'un des poumons économiques de Lyon" poursuit Alexandre Dupalais, qui veut y "développer une industrie cinématographique à taille européenne".

Le candidat du parti d'Eric Ciotti annonce aussi sa volonté de rouvrir à la circulation dans les deux sens l'avenue Rockefeller, le déblocage de l'avenue des Frères Lumière et la création d'une brigade antitag.

Alexandre Humbert Dupalais

municipales 2026 à Lyon

8e arrondissement

3 commentaires
Calahann le 30/11/2025 à 13:10

Il veut faire du 8ème arrondissement un vrai poumon économique ?
Pourquoi pas car, côté économique y a du shite à foison et beaucoup d'.alvéoles pulmonaires qui en consomment . 1 pierre 2 coups 🤔

Pauvre garçon le 30/11/2025 à 12:59

qui n'incarne rien du tout. Il est bien sympa, mais bon...

Ex Précisions le 30/11/2025 à 12:55

5 postes de police municipale d'ultra-proximité il faut avoir les moyens financiers et humains pour ça.
Pourquoi ne pas insister sur la police nationale, c'est son job non ? Je sais pour ça il faut attendre de changer de président...

