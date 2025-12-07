Dardilly inaugure son nouveau quartier de l’Esplanade, pensé comme une “place de village” moderne

L’opération, désormais achevée avec la livraison des espaces publics, propose une centaine de logements, des commerces et une grande place arborée.

Implanté entre les Noyeraies et le Bourg, le quartier se veut un prolongement naturel du centre-ville, avec une esplanade centrale entourée de cafés et restaurants, un “chemin des écoliers” longeant l’école des Noyeraies et plusieurs aires de jeux. L’idée selon les collectivités est de favoriser les déplacements à pied et les rencontres entre habitants.

Au total, 133 logements sont prévus, dont 116 déjà livrés. Ils mêlent accession libre, locatif social et Bail réel solidaire (BRS), ce dernier constituant seulement le deuxième programme engagé en BRS sur la Métropole. Les bâtiments ont été pensés pour réduire les consommations d’énergie : forte inertie thermique, appartements traversants, toitures végétalisées.

Un quartier largement végétalisé

Revu en 2020 pour augmenter la place de la nature, le projet compte désormais 117 arbres, contre 70 à l’origine, et 3 500 m2 de pleine terre. Des brumisateurs, bornes-fontaines et un bassin de rétention permettent de créer des îlots de fraîcheur et une gestion locale de l’eau, dont une partie servira à l’arrosage communal.

L’Esplanade intègre de larges cheminements piétons, pistes cyclables, et 27 arceaux vélo. Pour les automobilistes, un ensemble de trois parkings (Cimetière, Liasse, futur parking Esplanade) offrira au total 180 places, toutes à moins de cinq minutes à pied, avec maintien de la gratuité. Le stationnement réglementé vise à favoriser la rotation près des commerces.

Le coût total du projet s’élève à 14 millions d’euros, dont 6,5 millions financés par la Métropole et 1,5 million par la Ville de Dardilly.