Fermé depuis 2016, le chemin de Charbonnières d'Ecully va peut-être enfin rouvrir

C'est pour cette raison que le chemin de Charbonnières est fermé à la circulation depuis décembre 2016. Si cette fermeture a duré si longtemps, c'est surtout à cause de la situation géographique de la voie. "La zone étant classée PENAP et EBC, les solutions techniques de sécurisation du talus surplombant l'axe sont complexes", explique-t-on du côté de la Métropole de Lyon.

Il était en effet difficile pour la collectivité d'imaginer une solution alliant respect de l'environnement et sécurité des usagers, d'autant plus que ce travail de réflexion se faisait sous la tutelle du ministère de l'Environnement et en partenariat avec les communes de Charbonnières-les-Bains, Ecully et Dardilly.

Mais ce jeudi, les quatre parties ont annoncé avoir trouvé un accord "sur une solution technique partagée", laissant ainsi espérer une réouverture en 2022. Un mur "gabion", c'est-à-dire grillagé, devrait ainsi être construit "pour protéger le talus de risques d'éboulement".

De plus, la Métropole de Lyon a annoncé que la route serait réservée aux piétons et cyclistes le dimanche. Il ne manque plus que l'accord du ministère de l'Environnement.