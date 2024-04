Lyon : depuis 2020, les écologistes ont végétalisé l’équivalent de 13 terrains de football

Rue Rochaix, dans le 3e arrondissement de Lyon, 40 arbres viennent d’être plantés et 2000 m2 viennent d’être verdis. Cet axe, qui s’ajoute à une longue liste d’espaces végétalisés depuis 2020 et les mandats des écologistes à la Ville et à la Métropole, est celui sur lequel les Verts ont dressé un nouveau bilan de leur politique d’urbanisme. Ces quatre ans ont vu sortir 7 000 arbres et 80 000 arbustes de terre (agglomération) et une surface totale de 8,5 hectares a été végétalisée (Lyon intra-muros), selon les chiffres communiqués par la municipalité lyonnaise. Soit l’équivalent de 13 terrains de football.

Le geste du maire Grégory Doucet et son adjoint Gautier Chapuis, lors d’un bilan sur la végétalisation à #Lyon

Intra-muros, les écologistes lyonnais ont verdi l’équivalent de 13 terrains de football depuis le début de leur mandat en 2020 pic.twitter.com/Di5006Rk2k — Lyon Mag (@lyonmag) April 22, 2024

Présent pour l’occasion, le maire de Lyon Grégory Doucet rappelait l’objectif d’atteindre les 10m2 de nature par habitant et évoquait une nouvelle fois l’urgence climatique en milieu urbain : "On plante pour rafraîchir la ville et apporter du confort au piéton. (…) On continuera à gagner du sol perméable, c’est notre intention". Une volonté suivie dans le discours par son adjoint à la végétalisation Gautier Chapuis : "Nous plantons plus, mieux et avec, en le faisant avec méthode. Ça rend notre ville perméable et ça favorise aussi les infiltrations d’eaux pluviales".

En représentant de la Métropole de Lyon, Pierre Athanaze, abordait les violents épisodes de canicules, dont celui de l’été dernier qui a été responsable de la mort de 5 000 personnes en France (Santé publique France). "On est sur un véritable problème de santé publique et de dérèglement climatique. (…) En rapprochant les arbres, on perd 4 degrés en été et jusqu’à 7,4 degrés en période de canicule", appuyait le vice-président à l’environnement. La collectivité s’aligne avec la politique de la Ville dans le discours, mais aussi dans les actes après avoir assuré la plantation de 45% de ces nouveaux arbres depuis 2020, soit très exactement 3 126 d’entre eux.

Un "hivert" ultra-productif

Ces derniers mois, les bouchées-doubles ont été mises dans ce vaste projet d’aménagement du territoire. Et ce malgré les vives critiques de l’opposition, qui dénonçait en janvier dernier un projet "hors-la-loi" concernant la végétalisation de la place Bellecour. Sur la période entre octobre et mars, les écolos ont eu la main particulièrement verte : 15 000m2 ont été verdis avec la plantation de 2 100 arbres et 19 000 arbustes. C’est trois fois plus que la tendance qui était jusque-là appliquée.

La Ville de Lyon, qui s’est fixé l’objectif de neutralité carbone mise en place par la commission européenne pour 2030, vise les 100 000 arbres plantés à cette échéance : "On y arrivera peut-être avant", a-t-elle confiée par la voix de son édile Grégory Doucet. Un montant total de 141 millions d'euros a été investi par la municipalité pour réaliser ce projet.

T.J.