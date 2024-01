Végétalisation de la place Bellecour : l'opposition évoque un projet "hors-la-loi" et une "mascarade"

"Nous y sommes très favorables puisque nous l’avions entamée au dernier mandat et avions programmé des études pour l’améliorer", a déclaré ce jeudi l'ancienne adjointe de Gérard Collomb lors du conseil municipal.

Mais l'opposante a estimé que le projet, inclus dans le budget participatif porté par les écologistes, est tout simplement "hors-la-loi".

Face au maire et ses adjoints, Anne-Sophie Condemine a cité les trois conditions de l'article 2 du règlement du budget participatif : "Le projet ne doit relever que des compétences municipales ou, exceptionnellement, des compétences métropolitaines. Il doit être réalisable en deux ans. Et, enfin, il ne doit nécessiter que des dépenses d’investissement".

Or, selon l'élue du groupe Pour Lyon, les Architectes des Bâtiments de France co-construisent le projet. Ce n'est donc pas la seule Ville qui porte la végétalisation de la place emblématique du 2e arrondissement. Il a été annoncé que cette dernière serait prolongée sur le prochain mandat, reléguant aux oubliettes les deux ans maximum autorisés. Et l'entretien des nouvelles plantations constituera des dépenses de fonctionnement, en plus des dépenses d'investissement.

"Votre exécutif passe outre le règlement du Budget participatif, qu’il a lui-même rédigé et voté, pour présenter un projet qui prend le risque de ne pas répondre aux attentes des habitants. C’est dans ces conditions que nous sommes tentés d’en conclure que tout ce-ci relève d’une mascarade qui ne trompe personne", concluait Anne-Sophie Condemine, rappelant que les personnes ayant voté pour ce projet imaginaient majoritairement des arbres plutôt que des petites plantes et une oeuvre artistique.

Le maire du 2e arrondissement Pierre Oliver a également pris la parole sur le sujet : "1,5 million d'euros, ça fait cher la mascarade", regrettait l'élu LR. "J'ai hâte de voir l'état de cet investissement après le passage d'une grande contestation nationale (une manifestation ndlr)", concluait l'édile.

Chargée de leur répondre, l'adjointe à la Démocratie participative Chloë Vidal revenait sur le règlement rappelé par Anne-Sophie Condemine. "Il (le règlement ndlr) nous autorisait à considérer des projets qui pouvaient conduire à mobiliser les compétences métropolitaines", indiquait-elle sur le premier point. "Nous avons cru qu'il était réalisable en deux ans, nous nous heurtons à un certain nombre de complications techniques", poursuivait l'adjoint sur le deuxième point soulevé. Pourtant, tout le monde à Lyon sait que le parking et le métro empêchent la plantation d'arbres...

L'opposition votait contre le rapport, finalement adopté.