Village des Recruteurs à Lyon : "Important de s’adapter au public pour recruter plus facilement"

Sur la place Bellecour, le mercredi 19 octobre et le jeudi 20 octobre, le Village des Recruteurs prendra place de 9h à 17h. L’objectif de cet évènement est de mettre en relation des entreprises et des candidats. En tout, ce sont environ 5000 offres d’emplois réparties sur 130 entreprises. Tous types de contrats sont possibles, du CDI à l’alternance en passant par un simple stage de 3e.

Il faut que l’évènement soit "le plus accessible possible" déclare Antoine Tallis, président de l’agence Aglaé Events co-organisatrice de l’opération. Ainsi, n’importe qui peut venir, avec ou sans diplôme. Antoine Tallis veut surtout "faciliter les rencontres, sans simplement déposer un CV". Le choix de la place Bellecour n’est pas anodin puisqu’il espère "attirer aussi les jeunes qui passent par hasard".

L’image de nombreux métiers "décalée par rapport à la réalité"

L’intérêt du Village des Recruteurs est aussi de "faire connaitre les secteurs qui recrutent et que le public ne connait pas" explique Gael Le Pennuen, directeur de l’agence Pôle Emploi Lyon Part-Dieu. Parmi ceux-ci, il cite notamment les métiers du transport, de la logistique mais aussi du bâtiment. "L’image de ces métiers est décalée par rapport à la réalité" déclare-t-il. "Dans le bâtiment, ce ne sont pas que des travaux et des parpaings, il y a aussi des dessinateurs et d’autres métiers diplômés." Par ailleurs, si le monde de l’entreprise est en "réelle souffrance", il rappelle qu’il est "important de s’adapter au public pour recruter plus facilement".

Avant le Covid, sur l’édition 2019, 400 offres ont été pourvues. Un nombre qui paraît faible, mais Antoine Tallis tient à préciser que "c’est en réalité énorme". S’il n’y a pas de panel cible, le public est assez équilibré puisque 53% des visiteurs sont des femmes et qu’en moyenne, les candidats possèdent un bac +2, bac+3. Il termine en espérant recevoir 4000 visiteurs, soit légèrement plus que les 3800 de l’année dernière.

