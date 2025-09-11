Et aussi à Lyon

Lyon : et si le marché de Noël de la place Carnot déménageait place Bellecour ?

Une pétition vient d’être lancée.

Chaque année, la place Carnot dans le 2e arrondissement accueille les traditionnels chalets du marché de Noël de Lyon. Une habitude qui pourrait changer puisqu’une pétition a été lancée cette semaine demandant son déménagement non loin de là… sur la place Bellecour !

Un Lyonnais est à l’origine de cette idée qui a même un site internet explicatif avec des visuels pour le moins attractifs. "Ces dernières années, le cœur de Lyon a changé. Dans la Presqu’île, plusieurs dizaines de boutiques historiques ont baissé leur rideau, laissant des rues moins animées et un centre-ville qui a perdu une partie de sa vitalité. Pour inverser cette tendance, il faut un évènement capable de ramener la vie, la lumière et les visiteurs au cœur de la ville. Installer le marché de Noël sur la place Bellecour, plus grande place piétonne d’Europe et symbole de Lyon, c’est offrir ce nouveau souffle", peut-on lire.

Ce déménagement permettrait, selon les projections relayées par le site internet, d’attirer plus de 900 000 visiteurs et d’installer 300 chalets contre un peu moins de 100 actuellement répartis sur 62 000 m². La pétition comptait ce jeudi matin plus de 400 signatures.

28 commentaires
Lul le 11/09/2025 à 15:29

Exactement. D'autant qu'il faudrait se poser la question de pourquoi le marché est aujourd'hui place Carnot ? Probablement pour éviter une trop grande proximité avec la fête des lumières. Tout concentrer à Bellecour serait probablement intenable, notamment en matière de sécurité.
Mais aussi, nos défenseurs du commerce et de l'attractivité de la presqu'île devrait se poser la question suivante : si on déplace le marché place Bellecour, c'est des dizaines de milliers de personnes qui ne passeront plus par les rues Victor Hugo, Autiste Comte, et de la Charité pour le rejoindre. Et ça, c'est beaucoup de chiffres d'affaires en moins pour les commerçants.
Aussi, on mets quoi dans 3 fois plus de chalets ? Sachant qu'il n'est déjà pas simple d'en remplir 100 avec des produits intéressants.
Enfin, quels coûts supplémentaires ? Il faudrait probablement réaliser des travaux importants pour accueillir les installations électriques nécessaires.
Mais se poser des questions est plus compliqué que de prendre le Maire pour un abrutis.

Lul le 11/09/2025 à 15:21
phil 60 a écrit le 11/09/2025 à 13h32

une très bonne idée de déplacer le marché de Noël à Bellecour, cela fera un peu d animation dans la presqu’île car depuis que Doucet est maire c est devenu le désert. je pense que la plupart des lyonnais ne savent même pas qu il y a un marché place carnot. J ai vécu 25 ans dans la presqu’île et je ne ne suis jamais allé à carnot pour cette occasion.
notre Doucet national ne va pas vouloir que cela se fasse à Bellecour, car pour lui s est trop catho , il préfère les fêtes des autres religions

La plupart des Lyonnais ne savent pas qu'il y a un marché de Noël place Carnot ? Vraiment ? Dans quel monde vivez-vous ?

Mais le 11/09/2025 à 15:10
phil 60 a écrit le 11/09/2025 à 13h32

une très bonne idée de déplacer le marché de Noël à Bellecour, cela fera un peu d animation dans la presqu’île car depuis que Doucet est maire c est devenu le désert. je pense que la plupart des lyonnais ne savent même pas qu il y a un marché place carnot. J ai vécu 25 ans dans la presqu’île et je ne ne suis jamais allé à carnot pour cette occasion.
notre Doucet national ne va pas vouloir que cela se fasse à Bellecour, car pour lui s est trop catho , il préfère les fêtes des autres religions

Mais où vont se dérouler les rodéos ?

Une bonne idée ! le 11/09/2025 à 14:46

La conjonction des Lumières et de la "magie" de Noël.
Quand ils ne luttent pas contre les traditions ou l'identité lyonnaise, ils arrivent aux écolos d'avoir des idées.

aulasvite le 11/09/2025 à 14:27

C'est Nicolas qui paye ?

Aveuglement militant le 11/09/2025 à 14:23
mirou69 a écrit le 11/09/2025 à 10h29

pas question

Facho !

Ho ouiii le 11/09/2025 à 14:21

SVP oui mettez le bordel place Bellecours ça manque de bouchons.

Encoreuneidéedegénie le 11/09/2025 à 14:16

Ah ben ça va être joli sous les draps qui sèchent...

Concrètement ? le 11/09/2025 à 14:13
stupide a écrit le 11/09/2025 à 13h19

sans intérêt

Mais encore ? Vous avec des arguments plutôt que de laisser un commentaire sans intérêt ?

belle illustartion le 11/09/2025 à 14:03

Quelle belle illustration de la place Bellecour avec les cabanes du marché de noêl. Hors, vous avez oublié la magnifique et coûteuse oeuvre des écolos qui, du coup, rend l'illustration beaucoup moins sympa

phil 60 le 11/09/2025 à 13:32

une très bonne idée de déplacer le marché de Noël à Bellecour, cela fera un peu d animation dans la presqu’île car depuis que Doucet est maire c est devenu le désert. je pense que la plupart des lyonnais ne savent même pas qu il y a un marché place carnot. J ai vécu 25 ans dans la presqu’île et je ne ne suis jamais allé à carnot pour cette occasion.
notre Doucet national ne va pas vouloir que cela se fasse à Bellecour, car pour lui s est trop catho , il préfère les fêtes des autres religions

stupide le 11/09/2025 à 13:19

sans intérêt

Clic clac le 11/09/2025 à 13:18

Qu’ils fassent ce qu’ils veulent, je ne remets plus les pieds à Lyon. Trop merdique

il me semble le 11/09/2025 à 13:08

qu'il y a (ou qu'il y avait ) la grande roue place Bellecour a cette période ; ca risque de coincer peut etre

hollywood le 11/09/2025 à 13:06

et avec l'installation sur la place contre le soleil à plus 1 500 000 € on ne va pas quand mème retirer cela pour un marché de noël qui est une bonne idée mais comme il y a des économie à faire.

johnny le 11/09/2025 à 13:03
Pfuiiii a écrit le 11/09/2025 à 10h43

Ca va être "joli", tous les chalets sous les torchons défraîchis de "l'ombrière" à 1.6 M d'euros... ^^

L'etendoir va être retiré il et la juste pour l'été,il le remettrons des juin prochain

pas d’accord le 11/09/2025 à 12:08

moi je trouve que c’est plutôt bien de rester place Carnot. Ce côté perrachois de la Presqu’ile, déjà plombé par le bunker du Centre d’échanges, mérite de rester animé par ce marché. Et Lyon n’est pas une sous prefecture avec son unique place présentable. Je trouve qu’on concentre trop d’événements sur Bellecour dont j’apprécie le vide un peu solennel (malgré l’étendage de serpillères) et, paradoxalement, accueillant et apaisant.

Bêtise le 11/09/2025 à 11:54
ironie a écrit le 11/09/2025 à 10h07

quel grand pas!!!!!ils deviennent téméraires à la mairie

C'est pas la Mairie, charlot :

"Une pétition vient d’être lancée.
Chaque année, la place Carnot dans le 2e arrondissement accueille les traditionnels chalets du marché de Noël de Lyon. Une habitude qui pourrait changer puisqu’une pétition a été lancée cette semaine demandant son déménagement non loin de là… sur la place Bellecour !
Un Lyonnais est à l’origine de cette idée qui a même un site internet explicatif avec des visuels pour le moins attractifs."

"Un Lyonnais est à l’origine de cette idée", toi comprendre ami droitardé ?

Simple le 11/09/2025 à 11:39
Bon a écrit le 11/09/2025 à 11h00

Je ne vois pas l’œuvre immonde à 1, 6 M€ sur le projet !

C'est pour ça que le projet est beau

Si , c 'est le ptit jésus qu 'ils ne fétent pas forcément le 11/09/2025 à 11:33
Joelle12 a écrit le 11/09/2025 à 10h24

Mais ils ne fêtent pas Noël mais ils peuvent venir les gens sont encore libres non ! C'est une très bonne et belle idée bonne journée.

Mais le père noel , d 'origine anglo saxonne et promu par les communistes dans l 'immédiate après guerre à ma conaissance , si !

les verts c 'est aussi un repère de chrétiens de gauche , renseignez vous !

n 'importe quoi le 11/09/2025 à 11:28
Oui mais non a écrit le 11/09/2025 à 10h45

Ça veut dire qu il faut dégager l étendage géant de la place Bellecour…. Pourquoi pas!

Mais par contre, c est techniquement impossible du fait de la voirie imposée par les écolos qui ont rendue cette zone impraticable pour les voitures…. Mais aussi et surtout pour les camions! Comment vont se déplacer les forains? Comment vont ils alimenter leur boutique? Les lyonnais et les commerçants seront ils prêts à perdre 1h (oui, c est bien une heure qu il faut) pour sortir du parking Bellecour ou circuler autour?

Ce déménagement nécessite des travaux pour retirer la folie des écolos et leur dogme anti vehicule

il y a même eu des tanks de l 'armée, sans problème ,cette année et à la fête de la danse des centaines de personnes bien contentes de trouver des places assises .

Bon le 11/09/2025 à 11:00

Je ne vois pas l’œuvre immonde à 1, 6 M€ sur le projet !

Oui mais non le 11/09/2025 à 10:45

Ça veut dire qu il faut dégager l étendage géant de la place Bellecour…. Pourquoi pas!

Mais par contre, c est techniquement impossible du fait de la voirie imposée par les écolos qui ont rendue cette zone impraticable pour les voitures…. Mais aussi et surtout pour les camions! Comment vont se déplacer les forains? Comment vont ils alimenter leur boutique? Les lyonnais et les commerçants seront ils prêts à perdre 1h (oui, c est bien une heure qu il faut) pour sortir du parking Bellecour ou circuler autour?

Ce déménagement nécessite des travaux pour retirer la folie des écolos et leur dogme anti vehicule

teo69 le 11/09/2025 à 10:45

C'est une bonne idée : plus visible, plus accessible, une place plus accueillante.
Par contre le respect des horaires d'ouverture serait un plus : en 2024 le marché était souvent fermé dès 17h30 alors que les horaires précisaient 18h (horaire excluant déjà tout ceux qui travaillent).

Pfuiiii le 11/09/2025 à 10:43

Ca va être "joli", tous les chalets sous les torchons défraîchis de "l'ombrière" à 1.6 M d'euros... ^^

Hehe le 11/09/2025 à 10:38
mirou69 a écrit le 11/09/2025 à 10h29

pas question

Pourquoi pas ?

mirou69 le 11/09/2025 à 10:29

pas question

Ex Précisions le 11/09/2025 à 10:28
ironie a écrit le 11/09/2025 à 10h07

quel grand pas!!!!!ils deviennent téméraires à la mairie

Ce n'est pas l'idée de la mairie d'après ce que j'ai lu, ceci explique cela.
Et les pastèques disent qu'ils n'ont pas prévu d'éventuellement s'en occuper "avant les échéances électorales"...
C'est vrai que c'est une question que beaucoup de lyonnais se posent depuis des décennies, Carnot ça a toujours été trop petit.

Cadenas écolo le 11/09/2025 à 10:25

Tant que les écolos séviront pour imposer leur vision petit bras pour déclasser et dégrader Lyon, c'est hors de question d'avoir un marché pour redynamiser la Presqu'île et qu'il soit une destination hivernale internationale. Les porteurs de ce projet se projettent sur le prochain mandat si Lyon retrouve un véritable maire et non un militant écolo.

Joelle12 le 11/09/2025 à 10:24
Electeur EELV,., a écrit le 11/09/2025 à 10h08

Ce marché est islamophobe. Hors de question.

Mais ils ne fêtent pas Noël mais ils peuvent venir les gens sont encore libres non ! C'est une très bonne et belle idée bonne journée.

Ben tiens le 11/09/2025 à 10:18

Bien sympa leur machin, mais sur leurs photos, où sont passés les étendoirs à linge ?????
N'y a t'il pas d'autres actions plus urgentes à faire pour la ville ?

johnny le 11/09/2025 à 10:18

J'y suis jamais allée vu les prix ect mais sur l'image l'idée et bien après forcément tous ceux qui habitent autour pas sur

GLOUGLOU 1ER le 11/09/2025 à 10:16

La réponse des verts sera "NON" par défaut car l'idée ne vient pas de leur esprit tordu. Mais en période électorale ils vendent leur âme perdues de peur de ne plus s'assoir sur les troncs et bancs rémunérateurs.

Electeur EELV,., le 11/09/2025 à 10:08

Ce marché est islamophobe. Hors de question.

ironie le 11/09/2025 à 10:07

quel grand pas!!!!!ils deviennent téméraires à la mairie

