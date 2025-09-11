Lyon : et si le marché de Noël de la place Carnot déménageait place Bellecour ?

Chaque année, la place Carnot dans le 2e arrondissement accueille les traditionnels chalets du marché de Noël de Lyon. Une habitude qui pourrait changer puisqu’une pétition a été lancée cette semaine demandant son déménagement non loin de là… sur la place Bellecour !

Un Lyonnais est à l’origine de cette idée qui a même un site internet explicatif avec des visuels pour le moins attractifs. "Ces dernières années, le cœur de Lyon a changé. Dans la Presqu’île, plusieurs dizaines de boutiques historiques ont baissé leur rideau, laissant des rues moins animées et un centre-ville qui a perdu une partie de sa vitalité. Pour inverser cette tendance, il faut un évènement capable de ramener la vie, la lumière et les visiteurs au cœur de la ville. Installer le marché de Noël sur la place Bellecour, plus grande place piétonne d’Europe et symbole de Lyon, c’est offrir ce nouveau souffle", peut-on lire.

Ce déménagement permettrait, selon les projections relayées par le site internet, d’attirer plus de 900 000 visiteurs et d’installer 300 chalets contre un peu moins de 100 actuellement répartis sur 62 000 m². La pétition comptait ce jeudi matin plus de 400 signatures.