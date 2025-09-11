Lyon : et si le marché de Noël de la place Carnot déménageait place Bellecour ?

Chaque année, la place Carnot dans le 2e arrondissement accueille les traditionnels chalets du marché de Noël de Lyon. Une habitude qui pourrait changer puisqu’une pétition a été lancée cette semaine demandant son déménagement non loin de là… sur la place Bellecour !
Un Lyonnais est à l’origine de cette idée qui a même un site internet explicatif avec des visuels pour le moins attractifs. "Ces dernières années, le cœur de Lyon a changé. Dans la Presqu’île, plusieurs dizaines de boutiques historiques ont baissé leur rideau, laissant des rues moins animées et un centre-ville qui a perdu une partie de sa vitalité. Pour inverser cette tendance, il faut un évènement capable de ramener la vie, la lumière et les visiteurs au cœur de la ville. Installer le marché de Noël sur la place Bellecour, plus grande place piétonne d’Europe et symbole de Lyon, c’est offrir ce nouveau souffle", peut-on lire.
Ce déménagement permettrait, selon les projections relayées par le site internet, d’attirer plus de 900 000 visiteurs et d’installer 300 chalets contre un peu moins de 100 actuellement répartis sur 62 000 m². La pétition comptait ce jeudi matin plus de 400 signatures.
Exactement. D'autant qu'il faudrait se poser la question de pourquoi le marché est aujourd'hui place Carnot ? Probablement pour éviter une trop grande proximité avec la fête des lumières. Tout concentrer à Bellecour serait probablement intenable, notamment en matière de sécurité.Signaler Répondre
Mais aussi, nos défenseurs du commerce et de l'attractivité de la presqu'île devrait se poser la question suivante : si on déplace le marché place Bellecour, c'est des dizaines de milliers de personnes qui ne passeront plus par les rues Victor Hugo, Autiste Comte, et de la Charité pour le rejoindre. Et ça, c'est beaucoup de chiffres d'affaires en moins pour les commerçants.
Aussi, on mets quoi dans 3 fois plus de chalets ? Sachant qu'il n'est déjà pas simple d'en remplir 100 avec des produits intéressants.
Enfin, quels coûts supplémentaires ? Il faudrait probablement réaliser des travaux importants pour accueillir les installations électriques nécessaires.
Mais se poser des questions est plus compliqué que de prendre le Maire pour un abrutis.
La plupart des Lyonnais ne savent pas qu'il y a un marché de Noël place Carnot ? Vraiment ? Dans quel monde vivez-vous ?Signaler Répondre
Mais où vont se dérouler les rodéos ?Signaler Répondre
La conjonction des Lumières et de la "magie" de Noël.Signaler Répondre
Quand ils ne luttent pas contre les traditions ou l'identité lyonnaise, ils arrivent aux écolos d'avoir des idées.
C'est Nicolas qui paye ?Signaler Répondre
Facho !Signaler Répondre
SVP oui mettez le bordel place Bellecours ça manque de bouchons.Signaler Répondre
Ah ben ça va être joli sous les draps qui sèchent...Signaler Répondre
Mais encore ? Vous avec des arguments plutôt que de laisser un commentaire sans intérêt ?Signaler Répondre
Quelle belle illustration de la place Bellecour avec les cabanes du marché de noêl. Hors, vous avez oublié la magnifique et coûteuse oeuvre des écolos qui, du coup, rend l'illustration beaucoup moins sympaSignaler Répondre
une très bonne idée de déplacer le marché de Noël à Bellecour, cela fera un peu d animation dans la presqu’île car depuis que Doucet est maire c est devenu le désert. je pense que la plupart des lyonnais ne savent même pas qu il y a un marché place carnot. J ai vécu 25 ans dans la presqu’île et je ne ne suis jamais allé à carnot pour cette occasion.Signaler Répondre
notre Doucet national ne va pas vouloir que cela se fasse à Bellecour, car pour lui s est trop catho , il préfère les fêtes des autres religions
sans intérêtSignaler Répondre
Qu’ils fassent ce qu’ils veulent, je ne remets plus les pieds à Lyon. Trop merdiqueSignaler Répondre
qu'il y a (ou qu'il y avait ) la grande roue place Bellecour a cette période ; ca risque de coincer peut etreSignaler Répondre
et avec l'installation sur la place contre le soleil à plus 1 500 000 € on ne va pas quand mème retirer cela pour un marché de noël qui est une bonne idée mais comme il y a des économie à faire.Signaler Répondre
L'etendoir va être retiré il et la juste pour l'été,il le remettrons des juin prochainSignaler Répondre
moi je trouve que c’est plutôt bien de rester place Carnot. Ce côté perrachois de la Presqu’ile, déjà plombé par le bunker du Centre d’échanges, mérite de rester animé par ce marché. Et Lyon n’est pas une sous prefecture avec son unique place présentable. Je trouve qu’on concentre trop d’événements sur Bellecour dont j’apprécie le vide un peu solennel (malgré l’étendage de serpillères) et, paradoxalement, accueillant et apaisant.Signaler Répondre
C'est pas la Mairie, charlot :Signaler Répondre
"Une pétition vient d’être lancée.
Chaque année, la place Carnot dans le 2e arrondissement accueille les traditionnels chalets du marché de Noël de Lyon. Une habitude qui pourrait changer puisqu’une pétition a été lancée cette semaine demandant son déménagement non loin de là… sur la place Bellecour !
Un Lyonnais est à l’origine de cette idée qui a même un site internet explicatif avec des visuels pour le moins attractifs."
"Un Lyonnais est à l’origine de cette idée", toi comprendre ami droitardé ?
C'est pour ça que le projet est beauSignaler Répondre
Mais le père noel , d 'origine anglo saxonne et promu par les communistes dans l 'immédiate après guerre à ma conaissance , si !Signaler Répondre
les verts c 'est aussi un repère de chrétiens de gauche , renseignez vous !
il y a même eu des tanks de l 'armée, sans problème ,cette année et à la fête de la danse des centaines de personnes bien contentes de trouver des places assises .Signaler Répondre
Je ne vois pas l’œuvre immonde à 1, 6 M€ sur le projet !Signaler Répondre
Ça veut dire qu il faut dégager l étendage géant de la place Bellecour…. Pourquoi pas!Signaler Répondre
Mais par contre, c est techniquement impossible du fait de la voirie imposée par les écolos qui ont rendue cette zone impraticable pour les voitures…. Mais aussi et surtout pour les camions! Comment vont se déplacer les forains? Comment vont ils alimenter leur boutique? Les lyonnais et les commerçants seront ils prêts à perdre 1h (oui, c est bien une heure qu il faut) pour sortir du parking Bellecour ou circuler autour?
Ce déménagement nécessite des travaux pour retirer la folie des écolos et leur dogme anti vehicule
C'est une bonne idée : plus visible, plus accessible, une place plus accueillante.Signaler Répondre
Par contre le respect des horaires d'ouverture serait un plus : en 2024 le marché était souvent fermé dès 17h30 alors que les horaires précisaient 18h (horaire excluant déjà tout ceux qui travaillent).
Ca va être "joli", tous les chalets sous les torchons défraîchis de "l'ombrière" à 1.6 M d'euros... ^^Signaler Répondre
Pourquoi pas ?Signaler Répondre
pas questionSignaler Répondre
Ce n'est pas l'idée de la mairie d'après ce que j'ai lu, ceci explique cela.Signaler Répondre
Et les pastèques disent qu'ils n'ont pas prévu d'éventuellement s'en occuper "avant les échéances électorales"...
C'est vrai que c'est une question que beaucoup de lyonnais se posent depuis des décennies, Carnot ça a toujours été trop petit.
Tant que les écolos séviront pour imposer leur vision petit bras pour déclasser et dégrader Lyon, c'est hors de question d'avoir un marché pour redynamiser la Presqu'île et qu'il soit une destination hivernale internationale. Les porteurs de ce projet se projettent sur le prochain mandat si Lyon retrouve un véritable maire et non un militant écolo.Signaler Répondre
Mais ils ne fêtent pas Noël mais ils peuvent venir les gens sont encore libres non ! C'est une très bonne et belle idée bonne journée.Signaler Répondre
Bien sympa leur machin, mais sur leurs photos, où sont passés les étendoirs à linge ?????Signaler Répondre
N'y a t'il pas d'autres actions plus urgentes à faire pour la ville ?
J'y suis jamais allée vu les prix ect mais sur l'image l'idée et bien après forcément tous ceux qui habitent autour pas surSignaler Répondre
La réponse des verts sera "NON" par défaut car l'idée ne vient pas de leur esprit tordu. Mais en période électorale ils vendent leur âme perdues de peur de ne plus s'assoir sur les troncs et bancs rémunérateurs.Signaler Répondre
Ce marché est islamophobe. Hors de question.Signaler Répondre
quel grand pas!!!!!ils deviennent téméraires à la mairieSignaler Répondre