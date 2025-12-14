Attentat en Australie : le Conseil des Mosquées du Rhône rend hommage à Ahmed Ahmed

Dans un communiqué, l’institution qualifie les faits d’"attentat ignoble" visant des victimes "uniquement en raison de leur foi". Elle estime que cet acte constitue une "négation absolue des principes fondamentaux de la République et des valeurs universelles de l’humanité".
Le Conseil des Mosquées du Rhône adresse son soutien aux familles des victimes, à leurs proches, ainsi qu’à l’ensemble de la communauté juive d’Australie, frappée par ce drame. Il appelle, dans ce contexte, à ce que "la justice, la mémoire et la solidarité prévalent sur la peur et la haine".
Il rend également hommage à Ahmed Ahmed, ce musulman qui est intervenu "au péril de sa propre vie" pour stopper l’attaque en désarmant un tireur. Le Conseil salue un geste qu’il décrit comme incarnant "l’esprit civique, la fraternité républicaine et le refus de l’indifférence face à la violence".
A man who disarmed a terrorist has been identified as a Muslim named Ahmed Al Ahmad during an attack on a Jewish event in Sydney.— Globe Eye News (@GlobeEyeNews) December 14, 2025
He prevented further harm to Jews. pic.twitter.com/OvU0y0iQq4
Enfin, l’organisation réaffirme son engagement contre "toutes les formes de haine", notamment l’antisémitisme, l’islamophobie et le racisme, et appelle à un renforcement du dialogue et de la cohésion, en France comme à l’international, afin de défendre les principes du vivre-ensemble.
eu le courage d'intervenir et si un juif protégeait des musulmans dans des circonstances similaires , cela me réjouirait tout autant.Signaler Répondre
Un libre penseur
L union sacrée contre le terrorisme et nous pourrons tous vivre en paix. Bravo a ce monsieur Ahmed , et bonnes fêtes de Hanoucka a toute la communauté juive, la lumière vaincra toujours des ténèbres...Signaler Répondre
Pendant ce temps là à Lyon, on a laissé des manifestations de soutien à des organisations terroristes dans les rues. Des défilés de terroristes eux même encouragés par des élus tout aussi complaisant. En somme, l'extrême gauche et une grande partie de la gauche encouragent les actes terroristesSignaler Répondre
Acte de bravoure pour sauver des innocents d’un massacre !Signaler Répondre
Bravo Ahmed
A voir et à revoir .Signaler Répondre
à cet homme courageux , qu 'il soit musulman , chrétien , juif ou athée comme moi l 'essentiel a été qu 'il a eu le bon réflexe au bon moment .Signaler Répondre
Chapeau à ce monsieur qui a bondie sur un assaillant qui s'est retrouvé désarmé comme un con !Signaler Répondre