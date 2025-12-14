Société

Attentat en Australie : le Conseil des Mosquées du Rhône rend hommage à Ahmed Ahmed

Le Conseil des Mosquées du Rhône a condamné "avec la plus extrême fermeté" l’attentat survenu ce dimanche en Australie, au cours duquel au moins onze personnes de confession juive ont été assassinées alors qu’elles célébraient la fête de Hanoucca en famille.

Dans un communiqué, l’institution qualifie les faits d’"attentat ignoble" visant des victimes "uniquement en raison de leur foi". Elle estime que cet acte constitue une "négation absolue des principes fondamentaux de la République et des valeurs universelles de l’humanité".

Le Conseil des Mosquées du Rhône adresse son soutien aux familles des victimes, à leurs proches, ainsi qu’à l’ensemble de la communauté juive d’Australie, frappée par ce drame. Il appelle, dans ce contexte, à ce que "la justice, la mémoire et la solidarité prévalent sur la peur et la haine".

Il rend également hommage à Ahmed Ahmed, ce musulman qui est intervenu "au péril de sa propre vie" pour stopper l’attaque en désarmant un tireur. Le Conseil salue un geste qu’il décrit comme incarnant "l’esprit civique, la fraternité républicaine et le refus de l’indifférence face à la violence".

Enfin, l’organisation réaffirme son engagement contre "toutes les formes de haine", notamment l’antisémitisme, l’islamophobie et le racisme, et appelle à un renforcement du dialogue et de la cohésion, en France comme à l’international, afin de défendre les principes du vivre-ensemble.

Moi ce que je retiens c'est qu 'un musulman , Ahmed , au péril de sa vie a le 14/12/2025 à 21:41
Tartufferie a écrit le 14/12/2025 à 20h48

Pendant ce temps là à Lyon, on a laissé des manifestations de soutien à des organisations terroristes dans les rues. Des défilés de terroristes eux même encouragés par des élus tout aussi complaisant. En somme, l'extrême gauche et une grande partie de la gauche encouragent les actes terroristes

eu le courage d'intervenir et si un juif protégeait des musulmans dans des circonstances similaires , cela me réjouirait tout autant.

Un libre penseur

Lyon2026revient le 14/12/2025 à 21:20

L union sacrée contre le terrorisme et nous pourrons tous vivre en paix. Bravo a ce monsieur Ahmed , et bonnes fêtes de Hanoucka a toute la communauté juive, la lumière vaincra toujours des ténèbres...

Tartufferie le 14/12/2025 à 20:48

Jacob le 14/12/2025 à 20:39

Acte de bravoure pour sauver des innocents d’un massacre !
Bravo Ahmed

Super vidéo le 14/12/2025 à 20:34

A voir et à revoir .

effectivement un grand merci le 14/12/2025 à 20:26
en tout cas a écrit le 14/12/2025 à 20h13

Chapeau à ce monsieur qui a bondie sur un assaillant qui s'est retrouvé désarmé comme un con !

à cet homme courageux , qu 'il soit musulman , chrétien , juif ou athée comme moi l 'essentiel a été qu 'il a eu le bon réflexe au bon moment .

en tout cas le 14/12/2025 à 20:13

