Attentat en Australie : le Conseil des Mosquées du Rhône rend hommage à Ahmed Ahmed

Dans un communiqué, l’institution qualifie les faits d’"attentat ignoble" visant des victimes "uniquement en raison de leur foi". Elle estime que cet acte constitue une "négation absolue des principes fondamentaux de la République et des valeurs universelles de l’humanité".

Le Conseil des Mosquées du Rhône adresse son soutien aux familles des victimes, à leurs proches, ainsi qu’à l’ensemble de la communauté juive d’Australie, frappée par ce drame. Il appelle, dans ce contexte, à ce que "la justice, la mémoire et la solidarité prévalent sur la peur et la haine".

Il rend également hommage à Ahmed Ahmed, ce musulman qui est intervenu "au péril de sa propre vie" pour stopper l’attaque en désarmant un tireur. Le Conseil salue un geste qu’il décrit comme incarnant "l’esprit civique, la fraternité républicaine et le refus de l’indifférence face à la violence".

A man who disarmed a terrorist has been identified as a Muslim named Ahmed Al Ahmad during an attack on a Jewish event in Sydney.



Enfin, l’organisation réaffirme son engagement contre "toutes les formes de haine", notamment l’antisémitisme, l’islamophobie et le racisme, et appelle à un renforcement du dialogue et de la cohésion, en France comme à l’international, afin de défendre les principes du vivre-ensemble.